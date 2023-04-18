İTÜ’de eski AKP’li yöneticinin yükselişi durdurulamıyor: Şimdi de genel sekreter oldu

MEHMET BARAN KILIÇ

İTÜ’de adrese teslim akademik kadro ilanları ve idari görevlerle hızla yükselen eski AKP’li yönetici Ümit Karadoğan şimdi de üniversitenin genel sekreterliğine atandı.. Karadoğan’a iki buçuk yılda iki adrese teslim kadro ve dört idari görev verildi.

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İTÜ son dönemde adrese teslim kadrolarla gündemde. Son olarak 8 Aralık’ta farklı bölümler için toplamda 47 ve 31 Aralık’ta 84 öğretim üyesi ilanı açılmıştı. İlanlar adrese teslim denilecek cinsten. İlanlara lisansüstü tez isimleri bile yazıldı. Bölüm başkanlarının da ilanlardan haberi yoktu. Akademisyenler, bu ilanların kadrolaşmak için verildiğini dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı İsmail Koyuncu’nun rektörlüğünde yükselenlerden biri de AKP Gençlik Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun (MKYK) eski üyelerinden Dr. Ümit Karadoğan. Karadoğan, 2018 ile 2021 arasında MKYK üyeliği yaptı. Bu dönemde AKP Gençlik Kolları Üniversite Başkanlığı’nda başkan yardımcısı ve başkan vekili olarak görev üstlendi. Şu an yönetimde olmasa da sosyal medya paylaşımlarından AKP’ye desteğini sürdürdüğü görülüyor.

Doktorası bitmeden adrese teslim kadro

Karadoğan, İTÜ’de 2014-2021 arasında doktora yaptı. Doktorasını henüz bitirmedense ilk adrese teslim kadro ilanına kavuştu.

31 Aralık 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan inşaat mühendisliği öğretim görevlisi kadro ilanında Karadoğan’ın doktora tezinin adına yer verildi. Karadoğan’ın tezinin adı şu: “Haliç dip tarama çamuru ve maden atığının geotekstil tüp ile susuzlaştırılması ve geoteknik mühendisliği açısından değerlendirilmesi.” Kadro ilanında verilen şartsa şöyleydi: “İnşaat mühendisliği lisans mezunu olup, zemin mekaniği ve geoteknik alanıda doktora yapmış olmak, dip tarama çamurlarının susuzlaştırılması konusunda ve deniz dibi tarama malzemelerinin geoteknik alanında kullanılmasında çalışmaları olmak.”

Altı ay sonraysa Karadoğan için ikinci adrese teslim kadro ilanı açıldı.

2 Ağustos 2021’de İTÜ yine adrese teslim ilanların bulunduğu çeşitli bölümler için kadro ilanı yayınladı.

İnşaat fakültesi için doktor öğretim üyesi kadrosu açıldı. Kadro için verilen özel şartsa şuydu: “Dip tarama çamurunun susuzlaştırılması ve geoteknik alanlarında çalışmaları olmak.”

Yani, Karadoğan’ın doktora tezi bu kadroda yine yazıldı.

Üniversite yönetimi, idari kadroda da bonkör

Karadoğan’a verilen kadrolar bununla bitmiyor.

Karadoğan’ın İTÜ veri tabanında yer alan özgeçmişine göre kendisi 2021’den beri rektör danışmanı. Linkedin hesabına göre ayrıca Nisan 2022’den beri genel sekreter yardımcısı.

Karadoğan’ın ayrıca ‘yurt-burs koordinatörü’ unvanı da bulunuyor.

Karadoğan şimdi de üniversitenin genel sekreteri oldu.

Atamalardan önce AKP yetkilileri Koyuncu’yla görüşmüş

Karadoğan’a söz konusu kadrolardan ikisi verilmeden bir süre önce, rektör İsmail Koyuncu, İTÜ’de AKP Gençlik Kolları yetkilileriyle görüşmüş.

Bunlardan biri 11 Haziran 2021’de de AKP Gençlik Kolları genel başkanıyla. Karadoğan için ikinci adrese teslim kadronun ilan tarihi bu görüşmeden yaklaşık bir buçuk ay sonra.

Koyuncu, 22 Ocak’ta da AKP Gençlik Kolları genel başkanıyla görüşmüş. Karadoğan’ın üniversitenin genel sekreter yardımcılığına atanması da bu görüşmeden iki buçuk ay sonra.