İTÜ’de hızla yükselen AKP’li yönetici, sorunları çözmüyor, öğrencilerden kaçıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) hızla yükselen eski AKP’li yönetici Ümit Karadoğan, bulunduğu idari görevde öğrencilerin sorunlarını çözmek yerine zorluklar çıkartırken, Twitter’da eleştirilere dayanamayınca hesabını önce kilitledi, sonra kapattı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İTÜ’ye rektör olarak atadığı İsmail Koyuncu döneminde kadrolaşma çalışmaları hızla ilerliyor. Koyuncu döneminde ‘hızla’ yükselenlerden birisiyse Dr. Ümit Karadoğan. Kendisine önce doktorası henüz bitmeden öğretim görevlisi, altı ay sonraysa öğretim üyesi kadrosu açıldı. İki kadronun ilanı da adrese teslimdi ve benzerdi. İlanlarda Karadoğan’ın doktora tezi yazılmıştı.

Karadoğan, 2018-2021 arasında AKP Gençlik Kolları’nda MKYK üyeliği yaptı. Şu an yönetimde olmasa da sosyal medya paylaşımlarından desteğini hala sürdürüyor. Karadoğan, AKP’nin üniversite teşkilatında başkan yardımcılığı ve başkan vekilliği de yaptı. Karadoğan ilgili görevlere atanmadan önce de AKP’li yöneticiler Koyuncu’yla görüşmüş.

Karadoğan’a rektör danışmanlığı ve genel sekreter yardımcılığı görevi de verilmişti. Yani Karadoğan’a bir yılda iki adrese teslim akademik kadro ve iki idari görev verilmişti. Diken, bu durumu 14 ve 21 Aralık’ta haberleştirmişti.

Karadoğan, aynı zamanda yurt koordinatörlüğü yapıyor yani okulun yurtlarından kendisi sorumlu. Öğrenciler, yurtlarla ilgili kendisine ulaşamazken Karadoğan, öğrencilerin Twitter’daki soru ve eleştirilerine dayanamayarak hesabını kapattı.

Öğrenciler yurt için Karadoğan’a ulaşamıyor

Depremzede bir İTÜ öğrencisi, uzun süredir yurda yerleşmek için yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Yurda yerleşmek isteyen öğrenciler, yurt ofisine yönlendiriliyor.

Boşta yurt odası olsa ve gerçekten yurda ihtiyacınız olduğunu kanıtlasanız bile ofis pek yardımcı olmuyor, öğrencileri başından savmaya çalışıyor.

Diken’e konuşan bir öğrenci, yurt için ofise başvurduğunda ofisin kendisinden e-posta atmasını istediğini söylüyor. Öğrenci e-posta atmasına rağmen buna cevap alamadı ve bu nedenle yeniden yurtlar ofisine gitti. Ofis, “Yapabileceğimiz bir şey yok” diyerek öğrencileri başından savmaya çalışıyor.

Öğrenci, yurt için ısrar ettiğinde ofis bu sefer “Bu konuda yetkimiz yok” diyerek öğrencileri yurt-burs koordinatörü Ümit Karadoğan’a yönlendirdiğini söylüyor. Bunun üzerine Karadoğan’ın rektörlükteki ofisine giden öğrenci, güvenlikler tarafından durduruluyor ve sekreterler tarafından yeniden yurt ofisine yönlendiriliyor.

“Beni buraya yurt ofisinden yönlendirdiler” denilince de sekreterler öğrencinin Karadoğan’ın yanına çıkmasına izin vermiyor, kendisinin ‘misafiri var’ deniliyor. Hatta öğrenci, sekreterlere derdini anlatıp onların talebiyle numarasını bırakıyor ama dönüş sağlanmıyor. Öğrenci yine sekreterlerin yönlendirmesiyle rektörlüğe dilekçe yazıyor ama bir sonuç elde edemiyor.

Bu döngü birkaç kez tekrarlanıyor ve bu sayede öğrenciler yıldırılmaya çalışıyor.

Yurtlardan sorumlu kişi öğrencilere cevap bile vermiyor. Yurt ofisinden olumsuz da olsa cevap almak için uğraşmanız gerekiyor.

‘Tweet’imi sildirmeye çalıştılar’

Öğrenci, bu yaşadıklarını Twitter hesabından anlatıyor ve Ümit Karadoğan’ı da etiketliyor.

Tweet’lerinden sonra öğrenci, İTÜ bağlantılı ve öğrenci süsü verilmiş anonim bir hesaptan bazı mesajlar alıyor. Bu mesajlarda tweet’leri silmesinin ‘kendisinin için iyi olacağını’ söylenirken tweet ne kadar yayılırsa o kadar çok ‘başının yanma’ olasılığının arttığı belirtiliyor.

Mesajı atan kişi Karadoğan’ın öğrenci olduğunu söylerken kendisinde numarası olduğunu ve atabileceğini söylüyor. Öğrenci de atar mısın deyince ‘onun izni olmadan atamayacağını’ dile getiriyor.

Karadoğan eleştirilere dayanamayıp hesabını kapattı

Öğrencini tweet’i üzerine başka İTÜ’lü öğrenciler de kendilerinin de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve Karadoğan’a ulaşamadığını, yurtlar ofisinin de hiç yardımcı olmadığını söyledi.

Eleştirilerin çoğalmasıyla Karadoğan hesabını kilitledi ve öğrenciyi engelledi.

Son olarak da hesabını kapattı.

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