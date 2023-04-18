Kılıçdaroğlu ‘mealen’: Kim takar Nebati’yi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’daki yatırımcıların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ‘takmadığını’ söyledi.

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Kılıçdaroğlu ‘Sana Söz’ sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında son günlerde ‘300 milyar dolar yabancı yatırım’ vaadini öne çıkarıyor. Yurt dışı görüşmelerinden sonra “Temiz para getireceğim” diyen Kılıçdaroğlu, bu miktarın ilk aşamada 300 milyar dolar olacağını söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse Kılıçdaroğlu’nun bu vaadini eleştirdi. TRT’ye konuşan Nebati, bu vaadi ‘tefecilikle’ benzeştirdi.

Nebati’ye Twitter’dan cevap veren Kılıçdaroğlu’ysa, Kasım 2022’deki Britanya’nın başkenti Londra’yı ziyaretinde Nebati’nin de kentte olduğunu ama kimsenin onu ‘takmadığını’ belirtti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra’ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu.”