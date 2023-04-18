Babacan ve Erdoğan arasında ‘bebecan’ polemiği

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için kullandığı ‘bebecan’ ifadesine yanıt verdi: “Bana ‘Bebecan’ diyenler hala bizim dönemin mirasıyla övünüyor.”

Erdoğan, Afyonkarahisar’daki mitingde Babacan’ı şu sözlerle hedef almıştı: “Bu kardeşiniz başbakan olduğunda, Davos’ta IMF başkanıyla görüşme yapıyoruz. Şu anda masada olan birisi daha vardı. O zaman ekonomiyle ilgileniyordu. IMF başkanına dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye’yi yönetemezsiniz, ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi, bebecan… Şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı.”

Erdoğan’ın sözlerine Twitter’dan yanıt veren Babacan, şu ifadeleri kullandı: “Genç arkadaşlarım, yaşınız sebebiyle size takma ad takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir; onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır. Bana ‘Bebecan’ diyenler bugün hala bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor. Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok :)”