İBB, İnce’nin ‘Kolin’ atağını savuşturdu: İtibar etmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, CHP’nin Kolin Holding’e ihale verdiği iddiasını yalanladı.

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Başta millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet, AKP’nin iktidara gelmesiyle dev kamu ihaleleri alarak zenginleşen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu her fırsatta gündeme getiriyor. Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak nitelediği grup, kamu ihaleleriyle zenginleştikçe, doğayı ve kaynakları hor kullanmak veya yok etmekle eleştirilerin odağında.

Kılıçdaroğlu, sık sık ‘beşli çete’nin ülkeden 418 milyar dolar kaçırdığını ve bunu geri getireceğini vurguluyor.

Babala TV’den ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılan İnce, parti sözcüleri İpek Özkal’ın eşinin Kolin’de çalıştığı hatırlatılınca, CHP yönetimindeki İBB’nin, Dudullu-Bostancı metro hattı ihalesini Kolin’e verdiğini iddia etmişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, söz konusu ihalenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasından yıllar önce, AKP döneminde yapıldığını hatırlatarak, “Eksik, yanlış veya hatalı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz” dedi.