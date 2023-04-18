Kıbrıslı gazeteciden Feyzioğlu’na: Nam-ı Kemal köprüsünden de geçin…

Kıbrıslı gazeteci Serhat İncirli, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, seçim propagandası yapmasını ‘ahlaksızlık’ diye niteledi: “‘Yeter artık, defol!’ diyecek bir muhalefet şart!“

İncirli, Feyzioğlu’na, “Nam-ı Kemal’in köprüsünden de geçin, vak vakları da ürkütün; korkmayın, birinin bir yerlere çam diktiği yok! Toplayacak kozalak da kalmadı!” diye seslendi.

Eski Barolar Birliği başkanı, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Lefkoşa büyükelçiliğine atanmıştı.

Dün sosyal medyaya düşen bir videoda Feyzioğlu’nun Kıbrıs’ta bir köy kahvesinde CHP’yi kötülediği duyulmuştu: “PKK’ya devlet kurmasın diye yaptığımız harekata maalesef benim ülkemin ana muhalefet partisiyle HDP birlikte ‘Hayır’ oyu verdi.”

Feyzioğlu’nun propaganda faaliyeti KKTC’de muhalefetin eleştirisini toplamıştı.

İncirli’nin Yenidüzen gazetesinde bugün yayınlanan yazısı özetle şöyle:

“Bir büyükelçi, kendisini kabul eden devletle diplomatik ilişkileri bozmak amacıyla faaliyet yürütemez!

O ülkede siyaset yapamaz!

O ülkenin iç işlerine karışamaz!

O ülkenin sendikacılarına ‘şarlatan’ diyemez.

Hepsinden acısı, bir ülkenin büyükelçisi, kabul eden ülkenin Meclis Başkanı ile köy köy gezerek, kendi ülkesindeki seçimlerin propaganda konuşmalarını yapamaz!

Hangi açıdan bakarsanız bakın, Metin Feyzioğlu’nun yaptığı yanlıştır…

Suçtur!

Ayıptır!

Ahlaksızlıktır!

Amerika’nın Moskova Büyükelçisi, Feyzioğlu’nun KKTC’de yaptıklarını yaparsa ya da yapmaya cüret ederse ne olur?

Tüm Rus siyasetçiler, önünde domalmaz tabii ki!

Anında sınır dışı edilir!

Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ta işgalci mi?

Abarttın Serhat!

Büyükelçi beyefendi adamdır; partisi için çalışan düzgün bir AKP’lidir!

Ne geldiyse başımıza; bu saçma sapan yalanlardan, akıl dışı biatçılığımızdan ve ahlaksız itaatkarlığımızdan geldi!

O zaman, ‘Yeter artık, defol!’ diyecek bir muhalefet şart!

Birkaç yazılı açıklama, ufaktan bir iki meclis konuşması ile bu mesele de unutulsun mu?

Tamam anladım!

Metin bey, buyurun işinizi yapın!

Allah size güç ve kuvvet versin efendim!

Nam-ı Kemal’in köprüsünden de geçin, vak vakları da ürkütün; korkmayın, birinin bir yerlere çam diktiği yok!

Çamları zaten kese böcekleri kuruttu!

Toplayacak kozalak da kalmadı!

Bizim yazdıklarımıza da bakmayın!

Hiç de takmayın!

Rumlardan para alıyoruz biz!

Yoksa bu memleketle alakalı bir gailemiz olduğundan değil!

Hainiz biz hain!

Ne gailemiz olacak ki!

Eskiden öfkeleniyorduk canım ama artık öfke de kalmadı!

Yıllar önce çok üzülüyorduk ve Nazım Hikmet’in dediği gibi, ‘Nasıl öfkelenmem? Düşündükçe memleketimi! Çırpınıyor ayakları altında, Bir avuç hergelenin…’ diyorduk!

Artık üzülecek memleket de kalmadı sayenizde!

Her yan da hergele dolu, yüce katkılarınızla!