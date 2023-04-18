Feyzioğlu AKP elçisi mi? Kıbrıslılara CHP’yi kötüledi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıslı Türklere CHP’yi kötüledi.

Eski Barolar Birliği başkanı, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Lefkoşa büyükelçiliğine atanmıştı.

Kıbrıs’ta bir köy kahvesinde çekilen videoda Feyzioğlu şöyle diyor: “PKK’ya devlet kurmasın diye yaptığımız harekata maalesef benim ülkemin ana muhalefet partisiyle HDP birlikte ‘Hayır’ oyu verdi.”

KKTC’de, 14 Mayıs’taki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 100 binden fazla Türkiye vatandaşı var.

CTP’den eleştiri: Misyonuna da uygun değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Feyzioğlu’nun büyükelçilik görevini aşıp seçim propagandası yapmakla eleştirdi.

Akansoy şunları söyledi: “Bir büyükelçinin görevi, köy köy gezip propaganda yapmak mı? Bu nereden çıktı? Bu büyükelçilik misyonuna da uygun değildir, demokratik teamüllere de sığmamaktadır.“