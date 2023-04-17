Kıbrıslı Türk muhalif gazetecilere Türkiye duvarı

CENK MUTLUYAKALI

Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Kıbrıslı gazetecilere bir yenisi eklendi. İstanbul doğumlu Kıbrıslı Türk gazeteci Ulaş Barış, ‘N-82‘ kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye alınmadı. Barış, son iki yılda Türkiye’ye girişine izin verilmeyen 5’inci Kıbrıslı Türk gazeteci.

Gazeteci Ulaş Barış

Gazetecilerin yanısıra Kıbrıslı Türk eski parlamenterler, bazı siyasi parti yetkilileri de ‘giriş yasağı’ nedeniyle Türkiye’den geri gönderilmişti.

Türkiye’ye girişine izin verilmeyen kişilere N-82 ya da G-82 kodları gerekçe olarak sunuluyor. N-82 kodu ‘girişi ön izne bağlı yabancı’ları anlatıyor. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca hakkında N-82 tahdit kodu ve ‘giriş yasağı’ bulunan kimi yabancıların ülkeye kabulü ön izne bağlanıyor. ‘G-82‘ kodu ise ‘Milli Güvenlik Aleyhine Faaliyet’la açıklanıyor.

Kıbrıslı Türk gazeteci, siyasetçi ve aydınlara yönelik ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ TBMM’de de gündeme gelmiş, CHP’li vekil Utku Çakırözer, bu yasak kapsamında kaç Kıbrıslı Türk olduğunu sormuştu. ‘Yasaklı Listesi’ KKTC Meclisi’nde de gündeme gelirken, bu yönde bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

BRT eski müdürü de alınmadı

KKTC devlet televizyonu BRT (Bayrak Radyo Televizyon Kurumu) eski müdürlerinden Aysu Basri Akter’in de Türkiye’ye girişine izin verilmemiş, Akter beş ve yedi yaşındaki iki çocuğu ve eşiyle birlikte tatil amacıyla gittiği Antalya’da alıkonmuştu. ‘N-82’ koduyla girişine izin verilmeyen Akter’e ‘vize zorunluluğu’yla Türkiye’ye gidebileceği söylenmiş, ancak Akter’in Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurusu sonuçsuz kalmıştı. Akter, 19 saat polis nezaretinde tutulmuştu.

Aysu Basri Akter

İlk ‘mağdur’ Akıncı’nın iletişim koordinatörü

KKTC cumhurbaşkanıyken Mustafa Akıncı’nın iletişim koordinatörlüğü yapan Ali Bizden da Sabiha Gökçen Havaalanı’nda G-82 koduyla 8 Eylül 2020’de kendisine ‘beş yıllık giriş yasağı’ konduğunun söylendiğini açıklamıştı.

Türkiye’ye girişine izin verilmeyen isimlerden bazıları Türkiye’de hukuk mücadelesi başlatırken, henüz bu yönde sonuçlanmış bir dava bulunmuyor.

Türkiye’ye kimler, hangi gerekçeyle alınmadı?

*6 Temmuz 2021: Ali Bizden – KKTC Cumhurbaşkanlığı eski İletişim Koordinatörü (G-82)

*11 Temmuz 2021: Dr. Ahmet Cavit An – Araştırmacı, Yazar, Doktor (G-82)

*10 Ekim 2021: Ali Kişmir – Gazeteci / Basın Sen Başkanı (Türkiye’ye Giriş Yasağı)

*25 Şubat 2022: Dr. Okan Dağlı – eski parlamenter – Doktor – Barış Aktivisdi (G-82)

*27 Haziran 2022: Abdullah Korkmazhan – Sol Hareket Genel Sekreteri (G-82)

*25 Temmuz 2022: Aysu Basri Akter, Gazeteci – BRTK eski Müdürü (N-82)

*27 Eylül 2022: Münir Rahvancıoğlu – Kamu Görevlisi, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı (N-82)

*17 Kasım 2022: Başaran Düzgün – Gazeteci (N-82)

*20 Mayıs 2022: Can Sözer – Müzisyen (Türkiye’ye Giriş Yasağı)

*15 Nisan 2023: Ulaş Barış – Gazeteci (N-82)