Demirtaş’ın ‘amca oğlu’su: Solcular yüksek sesle muhafazakarlar kısık sesle ülkücüler gizlice güldü

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, hakkındaki ironik paylaşımının erişim sayısıyla övünse de ‘Espri değil çözüm zamanı’ dedi.

Fotoğraf: YouTube

Özgür Demirtaş, sık sık Selahattin Demirtaş’ın kardeşi olduğu iddiası veya ‘trolleme’siyle karşı karşıya kalıyor.

Bu nedenle ‘başı dertte’ olan Özgür Demirtaş, zaman zaman kendini tutamayıp isyan edince Demirtaş da bu trende katılmıştı.

Demirtaş, hiçbir siyasetçi akrabası olmadığını belirten Özgür Demirtaş’a “Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?” demişti.

Çok ilgi çeken bu paylaşıma dair yorum yapan Özgür Demirtaş, şunları kaydetti:

“Selahattin Demirtaş burada bir MİZAH fırsatı yakalayıp bu twiti atmış. Selahattin Demirtaş’ın bile dayanamayarak ESPRİ konusu yaptığı bu asılsız iddiadan hareketle bir kere daha hatırlatmak istiyorum: Benim hiçbir siyasetçiyle yakından veya uzaktan akrabalık bağım YOK.

Twiti de bütün siyasi twitleri arasında EN ÇOK görüntülenen twiti olmuş. Bu da ülkenin MİZAHA ne kadar AÇ olduğunu gösteriyor. Halbuki zaman Esprilerden ziyade ülkenin Sorunları ve Çözümlerine odaklanmak zamanı.

Selahattin Demirtaş da dahil tüm Siyasetçiler (Bu kadar görüntülenme alamayacak olsalar da) seçime 1 ay kala ciddi konulara eğilmeliler. Bu arada Akrabalarım arasında Bilim İnsanı, Doktor, Çiftçi, Köylü, İş İnsanı, Sanatçı var. Siyasetçi ise: YOK! olsa onu da söylerdim.”

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Selahattin Demirtaş burada bir MİZAH fırsatı yakalayıp bu twiti atmış.



Selahattin Demirtaş'ın bile dayanamayarak ESPRİ konusu yaptığı bu asılsız iddiadan hareketle bir kere daha hatırlatmak istiyorum:



Benim hiçbir siyasetçiyle yakından veya uzaktan akrabalık bağım YOK. + https://t.co/X8T0YfRF7w — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 18, 2023

Eleştiri sonrası dil değiştirdi

Özgür Demirtaş’a, ciddiyet değil gülüp geçmesi eleştirisi yapılınca yeni bir paylaşım yaptı: “Selahattin Demirtaş’ın bu twitine gülmeyen insan değildir öyle bir twit okudum az önce: Selahattin Demirtaş’ın Özgür Demirtaş twitine: Solcular yüksek sesle muhafazakarlar kısık sesle ülkücüler gizlice güldü. Ülke Gülmeye Hasret kalmış. Görüntülenme resmen rekor.”