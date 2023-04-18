Demirtaş’tan Özgür Demirtaş’a ‘akrabalık’ göndermesi: Niye böyle olduk amca oğlu?

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın hiçbir siyasetçiyle bağı olmadığını belirtmesine ironik yanıt verdi.

Özgür Demirtaş, sık sık Selahattin Demirtaş’ın kardeşi olduğu iddiası veya ‘trolleme’siyle karşı karşıya kalıyor.

Bu nedenle ‘başı dertte’ olan Özgür Demirtaş, zaman zaman kendini tutamayıp isyan ediyor.

Demirtaş, Özgür Demirtaş’ın hiçbir siyasetçiyle akrabalığı olmadığı iddiasını alıntılayarak, “Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?” dedi.