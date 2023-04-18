İnce, Demirtaş’ın ‘pusula’sına öfkelendi: Gezi olaylarında neredeydin?

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘matematik açısından’ cumhurbaşkanlığı oy pusulasını baştan düzenleyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a Gezi ve ‘açılım süreci‘ üzerinden yüklendi.

Muharrem İnce.

Demirtaş, İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında bir fark olmadığını belirterek, ‘matematik açısından’ cumhurbaşkanlığı oy pusulasını baştan düzenlemişti.

Sözcü TV’ye katılan İnce, Demirtaş’ın bu çıkışını şaşkınlıkla izlediğini ifade etti. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda “Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz” dediğini, kendisininse “Hayır” oyu verdiğini hatırlattı.

İnce konuşmasının devamında “Gezi olaylarında neredeydin demirtaş? Açılım sürecinde AKP’nin ortağıydın. biraz hafızasını zorlamasını istiyorum” dedi.