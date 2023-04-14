Muharrem İnce, Babala TV yayınında gerdi, gerildi

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Babala TV YouTube yayınında sergilediği tavırlar nedeniyle tepki çekti. İnce soru yöneltenleri hedef alınca birçok seyirci salonu terk etti.

Muharrem İnce, Babala TV yayınına katıldı. (YouTube)

İnce, Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Gelecek hafta yayına girecek bölümün tanıtımı paylaşıldı. Tanıtımda Muharrem İnce’yle seyirciler arasındaki gergin anlar dikkat çekti.

‘Madara etmek’ istemiş

İnce, Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal’ın eşinin AKP döneminde palazlanan Kolin İnşaat’ta yönetici olduğuna ilişkin soruya tartışmalı bir yanıt verdi.

Yanında getirdiği belgeleri gösteren İnce “Bu konuyu açacağınızı biliyordum zaten madara olun diye erken yaptım” dedi.

İnce’nin bu sözlerine salondan tepkiler yükseldi. Bazı seyirciler İnce’den sözünü geri alıp özür dilemesini istedi.

Seyirciyi hedef aldı: ‘Otur sıfır’

İnce, partisinden iki milletvekilinin Meclis çalışmalarını yüzde 96 oranında devamsızlıkla tamamladıklarını söyleyen bir seyirciyi de hedef aldı: “Partilerin genel başkan yardımcılarının devam mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Otur yerine, bilgin doru değil… Sıfır verdim.”

‘Bıktık’

İnce’yi tavırlarını göre bir kadın seyirciyse “Biz zaten bize böyle davranılmasından bıktık. Bugün böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız” diye sordu.

İnce, sorusunu ‘beğenmediği’ bir başka seyirciyiyse ‘FETÖ’yle ilişkili olmakla’ suçladı.

İnce’nin gerginliğin dozunu iyice artırması üzerine seyircilerin bir bölümü salonu terk etti.