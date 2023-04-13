Muharrem İnce ÇYDD’nin özür davetini reddetti

Çocuk tacizinden konuşurken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile tarikat yurtlarını bir tutan Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, derneğin özür davetini “Sizi seviyorum” diyerek reddetti.

Muharrem İnce. (AA)

Dün TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan İnce, “Tarikat yurtlarını kapatacak mısınız” sorusunu “Bir yurtta ister Çağdaş Yaşam’ın ister Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ister tarikat yurdunun… Bir yurtta bir çocuğa taciz, tecavüz olursa dozerle yıkarım orayı” diye yanıtladı.

İnce, Işık’ın “ÇYDD ile tarikat yurdunu nasıl yan yana getiriyorsunuz” sorusunuysa “Yan yana getirmedim. Kim olursa olsun ayırmam dedim” diye yanıtladı.

Bunun üzerine ÇYDD dün akşam Twitter’dan bir açıklama yayınlayarak şunları kaydetti: “Sn. Muharrem İnce, derneğimizi hukuka aykırı ve yasa dışı yapılar olan tarikat ve cemaatlerle bir tutarak talihsiz ve haddini aşan bir örnekleme ve karşılaştırma yapmıştır.

Sn. İnce bilmelidir ki ÇYDD bir tarikat değil, Atatürk’ün izinde, Türkan Saylan’ın ışığında çalışan öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. Sn. İnce’yi ivedi şekilde özür dilemeye ve sözlerini düzeltmeye davet ediyoruz.”

‘Tam tersinden anladılar’

İnce de bu sabah Twitter’dan derneğe yanıt verdi ama özür dilemedi: “Çocukların taciz edilmesine hiç toleransımızın olmadığını anlatmak için, hangi kurumun çatısı altında olursa olsun buna karşı çıkacağımızı ifade etmek için, benzeştirmek değil aksine zıt kutuplarda olduğunu ifade etmek için ‘İster tarikat yurdunda ister Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında olsun’ demecimi tam tersinden anlayıp ‘Bizi tarikatlarla bir tutamazsınız’ diye açıklama yapan ÇYDD Yöneticileri sizi seviyorum.”

Tarikat ve cemaat bağlantılı yerlerde son 16 yılda en az 15 vaka kaydedildi.