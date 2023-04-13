İnce, Erdoğan’a hat çekmiş: Neye kızdığını bile biliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinden bilgi aldığını söyledi.

Muharrem İnce. (YouTube)

Tv100’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan İnce, Erdoğan’a yakın isimlerinden aldığını iddia ettiği bilgiyi şöyle paylaştı: “Geçen gün tartışmalı bir konu geçiyor aralarında, ‘Efendim, danışmanlara soralım’ diyorlar. ‘Neden danışmanlara soralım, bizim aklımız yok mu’ diyor.”

İnce, “Size kim anlatıyor bunu” diye sorulunca da “O çevrelerden birisi” yanıtını verdi.

Işık’ın, “O çevrelerden bir network’ünüz (bağlantınız) var demek ki” demesi üzerine İnce, şu karşılığı verdi: “Herkesin, her çevreden olur; onlar da bizim çevremizden alır.”

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve önceki dönemde CHP’deki önemli görevleri hatırlatılan İnce, “Siyasette, bir parti diğer partinin yakınlarından bilgi alır. Biz de gazeteciler gibi alırız” dedi.

“Cumhurbaşkanı buna kızar” yorumunaysa İnce, “Ben de kızsın diye söylüyorum zaten. Bu bilgi doğru olmasa söylemem zaten. Doğru ki söylüyorum” diye karşılık verdi.