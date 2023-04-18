‘Bankaların döviz satışına sınır’ doğrulandı

Bloomberg’e konuşan kaynaklar Merkez Bankası’nın bankaların günlük döviz satışına sınırlama getirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası dövizi tutabilmek için rezervleri eritmeye ve bankalara baskı yapmaya devam ediyor.

Dün eski Ziraat Bankası yöneticisi Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın bankaların satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdiğini duyurmuştu.

Bloomberg’den Kerim Karakaya’ya konuşan kaynaklar da bu kararın geçen hafta bankalara sözlü olarak iletildiğini söyledi.

Buna göre günlük limitler, banka bazlı olarak kur korumalı mevduat hedeflerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor.