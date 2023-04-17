Diken

Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası, bankaların satabileceği dövize limit getirdi

Eski Ziraat Bankası yöneticisi Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın (MB) satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdiğini duyurdu.

Merkez Bankası
Fotoğraf: AA

Merkez Bankası, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizi indirme kararı doğrultusunda hareket etmiş ve TL’nin değer kaybı bu nedenle hızlanmıştı.


MB, döviz artışını engellemek için rezervlerini kamu bankaları aracılığıyla eritse de istediğini elde edemedi. Dolar 20 TL’ye dayandı. Bankalara döviz baskısı da bu nedenle her geçen gün artıyordu.

Babuşçu, bu kapsamda atılan son adımı Twitter’dan duyurdu: “Merkez Bankası’ndan ikinci karar: Gerçek ve tüzel kişilere (tüm müşterilere) her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdi. Limitler her banka bazında ayrı belirlendi.”

SON HABERLER

Akşam Postası / 17 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Duygu Asena Roman Ödülü Arlin Çiçekçi’ye

Feminist hareketin kült ismi Duygu Asena’nın anısına verilen ‘Duygu Asena Roman Ödülü’ bu yıl ‘Servi Nine ve Üç Güzeller’ adlı romanıyla Arlin Çiçekçi’nin oldu.

Sinan Oğan soğana mani düzdü

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” dedi.