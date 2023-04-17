Merkez Bankası, bankaların satabileceği dövize limit getirdi

Eski Ziraat Bankası yöneticisi Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın (MB) satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdiğini duyurdu.

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Merkez Bankası, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizi indirme kararı doğrultusunda hareket etmiş ve TL’nin değer kaybı bu nedenle hızlanmıştı.

MB, döviz artışını engellemek için rezervlerini kamu bankaları aracılığıyla eritse de istediğini elde edemedi. Dolar 20 TL’ye dayandı. Bankalara döviz baskısı da bu nedenle her geçen gün artıyordu.

Babuşçu, bu kapsamda atılan son adımı Twitter’dan duyurdu: “Merkez Bankası’ndan ikinci karar: Gerçek ve tüzel kişilere (tüm müşterilere) her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdi. Limitler her banka bazında ayrı belirlendi.”