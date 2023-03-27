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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası dolar satış kurunda alt sınırı yükseltti

Merkez Bankası, bankalardan şu anda spot piyasada 19,09 TL’ye satılan doları bireysel yatırımcılara 19,20 liranın altında satmamalarını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Döviz talebini azaltmak isteyen Merkez Bankası, bankalardan döviz işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkı daha da açmalarını istiyor.


Bu kapsamda bankalardan daha önce alt sınır olarak 19,05 TL’yi belirlemeleri istenmişti. Şubatta da MB bu sınırı 19,15 liraya taşımıştı.

Ekonomi gazetesinden Hakan Güldağ’a göre bu alt sınır 19,20 TL’ye çıkarıldı.

Bankaların belirlediği kurlarda alış ve satış fiyatları arasında fark olabiliyor. Fark açılırsa kısa süre içindeki al-sat işlemlerinde banka müşterileri zarar edebiliyor. Bu da döviz talebini baskılıyor.

MB’nin arka kapıdan satışları ve ‘dost ülkeler’den gelen paralara rağmen iktidar, doları tutmakta zorlanıyor.

Merkez Bankası dolar satış kuru için alt sınır getirdi

Merkez Bankası doları tutmakta zorlanıyor

Bankalardan döviz ve altında alım satım farkını açmaları istendi

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