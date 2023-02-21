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Yaramazlara biraz batar!

Reuters analizi: Merkez Bankası doları tutmakta zorlanıyor

Depremden sonra Türk Lirası’ndaki yatay seyre rağmen Merkez Bankası (MB) rezervlerinde son iki haftadaki 7 milyar dolarlık düşüş, ‘stabil kur politikası’nın zorlandığını gösteriyor.

Fotoğraf: AA

Dolar/TL kuru bir süredir iktidarın baskılamasıyla yatay bir seyirde ilerliyor. Bu durum deprem sonrası da değişmedi. Ancak iktidar ek önlemler almak zorunda kaldı.


Reuters’a konuşan bankacılar, kısa vadede depremle birlikte döviz politikasında baskının süreceğinde hemfikir. Ancak uzun vadede uluslararası yardımlar kilit rol oynayacak.

Kur korumalı mevduatta yılın en büyük itfalarından birinin depremle aynı zamana denk gelmesi de dövizdeki dengeyi zorlaştıran unsurlardan biri oldu. Depremle eşzamanlı 12 milyar dolar KKM itfa edildi.

Bir bankanın döviz masası yönetici şöyle konuştu: “Merkez Bankası uzun süredir ihracat başta olmak üzere sağladığı yeni döviz gelirlerini piyasaya yönlendirerek bir denge oluşturuyordu. Dengede bir yöne kayma olduğunda bu konuya bir düzenleme getirip yeniden bir denge sağlıyordu. Merkez Bankası bu dönemde rezervlerini ilk defa kullanmıyor… Ancak rezerv yeterliliği düşük olduğu için bu uzun süre devam ettirilemez. Bu nedenle döviz talebini düşürücü yönde adımların devamını bekliyorum.”

Merkez Bankası haftalık rezerv kayıpları, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları mevcut politika için şaşırtıcı bir durum değil. Ama bu politikada döviz talebi, ihracat gibi sürekli döviz geliri sağlayan kanallardan finanse edildiği için ‘sürekli rezerv kaybedilmesi’ de mümkün değil.

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