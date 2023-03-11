Merkez Bankası dolar satış kuru için alt sınır getirdi

Döviz talebini azaltmak isteyen Merkez Bankası, bankalardan döviz işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın daha da açılmasını istedi.

Benzer bir talebi şubat ortasında da ileten Merkez Bankası, 19,15 liradan ucuza dolar satılmasını istemiyor.

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Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Merkez Bankası, ülkede faaliyet gösteren tüm bankalara lira üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla perakende dolar alımlarındaki marjları genişletmeye çağırdı.

Merkez Bankası, cuma günü spot piyasada 18,96’ya satılan doları bankalardan bireysel yatırımcılara 19,15 liranın altında satmamalarını istedi.

Daha önce Merkez Bankası, bankalardan fiyatı dolar başına minimum 19,05 olarak belirlemelerini istemişti.

Bankaların belirlediği kurlarda alış ve satış fiyatları arasında fark olabiliyor. Fark açılırsa kısa süre içindeki al-sat işlemlerinde banka müşterileri zarar edebiliyor. Bu da döviz talebini baskılıyor. Örneğin Yapı Kredi bankasının bugün belirlediği bazı kurlar şöyle:

Merkez Bankası doları tutmakta zorlanıyor

Depremden sonra Türk Lirası’ndaki yatay seyre rağmen Merkez Bankası rezervlerinde milyarlarca dolarlık düşüş, ‘stabil kur politikası’nın zorlandığını gösteriyor.

Dolar/TL kuru bir süredir iktidarın baskılamasıyla yatay bir seyirde ilerliyor. Bu durum deprem sonrası da değişmedi. Ancak iktidar ek önlemler almak zorunda kaldı.