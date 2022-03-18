Akşam Postası / 18 Mart 2022

İstanbullulara kar uyarısı: Mecbur değilseniz evden çıkmayın

Vali Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kentte bu sabah başlayan kar yağışıyla ilgili İstanbulluları uyardı.

‘Torpil listesi’ çıkmıştı: ‘TÜGVA belgeleri’ soruşturmasında iddianame hazır

Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan Ramazan Aydoğdu ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle aranan gazeteci Metin Cihan hakkında, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme’ suçlarından iddianame hazırlandı.

Avrupalı siyasetçilerden mektup: Zelenski, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilsin

Bir grup Avrupalı siyasetçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilebilmesi için Nobel Komitesi’ne mektup yazdı.

Soylu’nun teftişine dayanak olan DİAYDER davası, İBB’ye uzanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasının ikinci duruşmasında İBB yöneticisi iki kişi tanık olarak ifade verdi.

Kaliteli ve iyi uykunun ilk şartı: Yatak odanızda sadece uyuyun

Kaliteli ve sağlıklı uykunun ilk şartı, yatak odasının sadece uyumak için kullanılması. Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hikmet Fırat, odaya televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik araçların sokulmamasını önerdi ve ekledi: “Kitabınızı bile başka odada okuyun.”

Fed’in faiz artırdığı hafta diğer merkez bankaları ne yaptı?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2018’den bu yana ilk kez faiz artırdığı haftada birçok merkez bankası aynı oranda faiz artırırken, bazı bankalar sabit bırakmayı tercih etti.

Türk bankaları, Rusya’dan ‘yanında tomarla parayla’ gelenlere karşı temkinli

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Türk bankaları, Batı’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımları delme korkusuyla dikkatli ve şüpheci bir yaklaşım sergiliyor.

ABD’li bankalardan Nebati’yi üzecek enflasyon tahmini

Uluslararası yatırım bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14’te sabit tutmasının ardından Türkiye’de enflasyonun yılın önemli kısmında yüzde 60 civarında seyredeceğini öngördü.

AKP’li belediyeden İbrahim Tatlıses müzesi için 1 milyon TL

Fotoğraf: YouTube/Şanlıurfa Belediyesi

Şanlıurfa’da AKP’li Haliliye Belediyesi, şarkıcı İbrahim Tatlıses’in doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için 1 milyon TL harcayacak. İhaleyi AKP’ye yakın bir iş insanının aldığı belirtildi.

Saran’dan maç yayınları için yeni hamle

Saran Medya Grup, maç yayınları için TRT’nin çekildiği pakete de talip olduğunu duyurarak önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanması istedi.

Boğaziçili hocalar kar ve fırtına dinlemedi: Sizce vazgeçecek miyiz?

Fotoğraf: Twitter / Tolga Sütlü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri karlı havaya rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyyım rektör’ Naci İnci’yi protestoya ara vermedi.

Rapor: Petrol talebi basit önlemlerle dört ayda yarıya indirilebilir

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) hazırladığı ‘Petrol Bağımlılığını Azaltmak İçin 10 Maddelik Plan’a göre küresel petrol talebinin, alınacak acil ve basit önlemlerle dört ay içinde günlük 2,7 milyon varil azaltılabilir.

Çanakkale’yi geçmek 200 ‘liracık’!

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü’nde araba geçiş fiyatını 200 TL olarak açıkladı.

Mutluluk endeksinde son durum: İlk 100’e giremeyen Türkiye daha da geriledi

Fotoğraf: Reuters

Dünya, salgın kaynaklı can kayıpları, artan belirsizlik ve Rusya-Ukrayna çatışmalarıyla gergin durumda. Ancak ‘güzel’ haberler de var: ‘İyilik’ artıyor.