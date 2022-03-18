Hatay’da valilikten Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’a suç duyurusu

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

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Savaş kentteki Suriyelilerle ilgili şunları söylemişti: “Hatay’ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli. Hatay’daki doğumların yüzde 75’ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her dört çocuktan üçü Suriyeli. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, altı yılda altı çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun üç-dört eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor. Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez.”

Valilik, avukat aracılığıyla Hatay başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini iletti.

Dilekçe savcılıkça kabul edildi.