Son 24 saat: 19 bin 126 vaka, 123 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 126 vaka, 123 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 312 bin 117 Covd-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274.
Yaramazlara biraz batar!
Dava İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olmuştu.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2018’den bu yana ilk kez faiz artırdığı haftada birçok merkez bankası aynı oranda faiz artırırken, bazı bankalar sabit bırakmayı tercih etti.
Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 24 artarak, 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı.
Bir grup Avrupalı siyasetçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilebilmesi için Nobel Komitesi’ne mektup yazdı.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) hazırladığı ‘Petrol Bağımlılığını Azaltmak İçin 10 Maddelik Plan’a göre küresel petrol talebinin, alınacak acil ve basit önlemlerle dört ay içinde günlük 2,7 milyon varil azaltılabilir.