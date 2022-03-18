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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 19 bin 126 vaka, 123 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 126 vaka, 123 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 312 bin 117 Covd-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274.

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