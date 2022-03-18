Saran’dan maç yayınları için yeni hamle

Saran Medya Grup, maç yayınları için TRT’nin çekildiği pakete de talip olduğunu duyurarak önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanması istedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu yıl Süper Lig ve Birinci Lig’in üç sezonluk yayın haklarına verilen teklifleri düşük bularak toplu bir paket satmamıştı.

Saran Grup, beş paketlik bir teklifte bulunmuştu. İki paketlik teklif veren TRT de sözleşme imzalayıp TFF’ye yollamış ancak geri çekmişti. Halihazırdaki yayıncı beIN ise teklifte bulunmamıştı.

Henüz süreç tamamlanmış değil. TFF son imzaları atmadı.

Saran’ın açıklamasında, TFF kararının geciktiği, bu durumun beIN’in lehine olduğu belirtildi. Saran ayrıca TRT’nin teklifini çektiği ‘Paket 1 D’ye de talip olduğunu duyurdu.

Açıklama şöyle:

“14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzumsuz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.

‘Gelir paylaşımlı model de önermiştik’

Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF’ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.

Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2.105.000.000 TL’lik teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.

‘İlgili sözleşmeyi de imzalamaya hazırız’

Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.

Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki, TRT’nin ihaleden çekildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. TFF’nin 28 Şubat 2022’de resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda, Paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz. Saygılarımızla.”

Saran Group’un imza attığı paketler

PAKET 1-B: Dördü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakkı.

PAKET 1-C: Dördü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakkı.

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakkı.

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası platformlarında canlı yayın hakkı.

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı.

Teklif verilen fiyat

Paket 1-B: 324 milyon lira

Paket 1-C: 30 milyon lira

Paket 1-E: 16 milyon 200 bin lira

Paket 2: 5 milyon dolar

Paket 3: 6 milyon dolar

TRT neye imza atmıştı?

TRT de Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettiğini açıklamıştı.

TRT, Paket 1-D için 190 milyon 400 bin lira, Paket 1-F içinse 4 milyon 80 bin TL’lik teklif vermişti.

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakkı ve özetleri, Süper Lig maçlarının geniş özeti ve haber amaçlı görüntü hakkı.

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakkı.

TRT tekliflerini geri çekmiş bulunuyor.

Paket 1-A boşta

beIN’in tüm paketleri kapsayan Paket 1-A için 2 milyar 105 milyon TL+KDV tutarındaki teklifi düşük bulunarak kabul edilmemişti.

TFF, Paket 1-A’nın ihale dışında bırakıldığını duyurmuştu.

PAKET 1-A: Sekizi hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakkı.

Paket 1-A için yeni ihale açılacak. Bu ihalede nasıl bir model izleneceği TFF tarafından duyurulacak.

Paket 1-A’nın iptali üzerine diğer yedi paket için Saran ve TRT imzaya çağırılmıştı.