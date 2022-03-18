Türk bankaları, Rusya’dan ‘yanında tomarla parayla’ gelenlere karşı temkinli

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Türk bankaları, Batı’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımları delme korkusuyla dikkatli ve şüpheci bir yaklaşım sergiliyor.

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Reuters’ın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rusya’dan gelen müşteriler önce bankaların yasal uyum bölümlerinde incelenip onay bekliyor.

Bu durumsa Moskova’nın üç hafta önce Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana, yanlarında tomarlarca nakit parayla Rusya’dan Türkiye’ye gelenler için hayal kırıklığı.

İstanbul’daki altı Rus vatandaşı, ABD yaptırımlarının parçası olarak Visa ve Mastercard’ın operasyonlarını askıya almaları nedeniyle temel bankacılık işlemleri yapmanın oldukça zor olduğunu söyledi.

Üst düzey bir bankacılık kaynağı şunları söyledi: “Yaptırımlardan herkes korkar. ‘Müşterini tanı’ kuralını iyi yapmak lazım. Problem sadece hesap açmak da değil: Para nasıl gelecek, gelince ambargo gelirse ne olacak? Bunlar önemli.”

Bir başka bankacılık kaynağıysa şunları dedi: “İçinde Rus kelimesi geçen her işlem inceleme ve onaya tabi. Finansal kurumlar mevzuat ve uyum ofisi birimi önce inceliyor. Onay gelene kadar hesap açmak için hiçbir inisiyatif yok.”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ysa (BDDK) şunları kaydetti: “Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ülkemizde hem finansal otorite hem de finansal kuruluşlar tarafından yakından takip edilmektedir. Kurumumuzun, yaptırım kararları kapsamında bulunmayan herhangi bir ülke vatandaşlarına yönelik sınırlayıcı bir talimatı bulunmamaktadır.“