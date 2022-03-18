Meteoroloji’den 26 il için sarı, sekiz il için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji 26 ili ‘sarı’, sekiz ili de ‘turuncu’ kodla uyardı. Bu illerde yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ bekleniyor.

Meteoroloji’den uyarı. Harita: MGM

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu yüzden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

🗓18 Mart 2022 (Cuma)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ⤵️ pic.twitter.com/lDJd0dX8K4 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 18, 2022

Turuncu ve sarı uyarı

Kar yağışı beklenen Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Siirt, Sinop, Tunceli, Zonguldak, Batman Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yoğun kar yağışı ve çığ beklenen Ağrı, Artvin, Bitlis, Hakkari, Muş, Rize, Trabzon ve Van içinse turuncu uyarı var.