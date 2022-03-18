Yayın ihalesinde son durum ne?

Süper Lig ve 1’nci Lig’in yayın haklarının ihale süreci istenilen rakamlara ulaşılmaması nedeniyle bu yıl hayli karışık.

Digiturk’ün tüm paketleri kapsayan 2 milyar 105 milyon TL+KDV teklifinin kabul edilmemesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayın haklarını toplam sekiz paket halinde üç yıllığına satmaya çalışıyor.

Kulüplerin yayın gelirinden bu yıl toplam hedefiyse 2 milyar 650 milyon TL.

Fotoğraf: Pixabay

Hangi paket neyi kapsıyor?

PAKET 1-A: Sekizi hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET 1-B: Dördü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET 1-C: Dördü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları.

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları.

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları.

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası platformlarında canlı yayın hakkı.

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı.

Kim hangi paketi istedi?

Digitürk, en kapsamlı paket Paket 1-A için 810 milyon liralık teklif verse de rakam beğenilmedi. TFF’ye göre bu paketin değeri en az 1,5 milyar TL. Paket ihale dışı bırakıldı ve yeni bir ihale açılmasına karar verildi.

Digitürk’ün çekilmesinin ardından Saran Medya, 1-B, 1-C,1-E, paket 2 ve 3, TRT ise 1-D ve 1-F için imzaya çağırıldı.

Ancak bugün TRT’nin maç özetlerini içeren 1-D’den de vazgeçtiği ortaya çıktı.

Hemen ardından Saran Medya TRT’nin çekildiği 1-D’ye talip olduğunu duyurdu ve daha önce sundukları tüm paketleri kapsayan Süper Lig TV seçeneğinin gözden geçirilmesini istedi.

Paketler için teklifler

Paketi 1-A: İhale dışı

(Saran)

Paket 1-B: 324 milyon lira

Paket 1-C: 30 milyon lira

Paket 1-E: 16 milyon 200 bin lira

Paket 2: 5 milyon dolar

Paket 3: 6 milyon dolar

(TRT)

Paket 1-D: 190 milyon 400 bin lira (çekildi)

Paket 1-F: 4 milyon 80 bin lira

Saran’ın Süper Lig TV önerisi

Saran Medya ‘Süper Lig TV’ seçeneğini tüm paketlerin kırılımlarını kapsayan güçlü bir alternatif olduğu görüşünde.

Teklifte, Saran Medya’dan TFF’ye teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden toplam 125 milyon dolar garanti ediliyor ve Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımı seçeneği de sunuluyor.

Saran’a göre söz konusu model Digiturk’ün 2 milyon 105 milyon liralık tüm paketleri içeren teklifinde de çok daha avantajlı.