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Yaramazlara biraz batar!

İstanbullulara kar uyarısı: Mecbur değilseniz evden çıkmayın


Vali Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kentte bu sabah başlayan kar yağışıyla ilgili İstanbulluları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının pazar öğlene kadar süreceğini duyurmuştu. İstanbul’da bugün okullar tatil edilmişti.


Yerlikaya Twitter hesabındaki uyarıda 18:00 ile 24:00 saatleri arasında kuvvetli kar sağanakları beklendiğini söyleyerek kent sakinlerini zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama ve eve dönmeye çağırdı.

İmamoğlu ise şunları söyledi: “17.20’de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibariyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız.”

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