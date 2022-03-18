Avrupalı siyasetçilerden mektup: Zelenski, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilsin

Bir grup Avrupalı siyasetçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilebilmesi için Nobel Komitesi’ne mektup yazdı.
Aralarında eski Estonya başbakanı Andrus Ansip, eski Belçika başbakanı Guy Verhofstadt, eski Hollanda dışişleri bakanları Bernard Bot, Bert Koenders, Maxime Verhagen ile çok sayıda eski ve mevcut milletvekilinin bulunduğu siyasetçiler, komiteden geçen ay sona eren aday gösterme sürecinin yeniden açılarak 31 Mart’a kadar uzatılmasını talep etti.
Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan siyasetçiler, 2022 adaylarının yeniden değerlendirilmesini istedi.
Mektupta, “Şimdi Ukraynalılara dünyanın onların yanında olduğunu göstermenin tam zamanıdır” dendi.
Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterme süreci şubatta bitmişti. Nobel Komitesi, oluşturulan kısa listeden ekimde ödülün verileceği kişi veya kişileri oy çoğunluğuyla belirliyor. Ödül aralıkta törenle sahibine veriliyor.
Komite, daha önce aday başvuru süresini hiç uzatmamıştı.
Nobel Barış Ödülü için bu yıl 251 kişi ile 92 kuruluştan oluşan 343 aday gösterildi.