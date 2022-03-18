AKP’li belediyeden İbrahim Tatlıses müzesi için 1 milyon TL

Şanlıurfa’da AKP’li Haliliye Belediyesi, şarkıcı İbrahim Tatlıses’in doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için 1 milyon TL harcayacak. İhaleyi AKP’ye yakın bir iş insanının aldığı belirtildi.

Fotoğraf: YouTube/Şanlıurfa Belediyesi

Geçen sene ‘tasarruf genelgesi’ yayımlayan iktidar, enflasyonda ve dövizdeki rekorlara rağmen belediyeleri bu çerçeveden uzak tutuyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Mehmet Canpolat’ın yönetimindeki Haliliye Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 21 Şubat’ta ‘İbrahim Tatlıses Müzesi Yapım İşi’ başlığıyla bir ihale açtı.

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre Tatlıses’in doğduğu evin bakımının yapılması ve müzeye dönüştürülmesi için düzenlenen ihaleye yalnızca dört şirket teklif verebildi. Teklifleri değerlendiren idarenin, bunları iptal ettiği, ardından da ‘rakipsiz kalan’ Ömer Ferhat Tavaş’ın ihaleyi kazandığı belirtildi.

Buna göre belediye ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ömer Ferhat Tavaş arasında 14 Mart’ta, 1 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Tatlıses’in müzesinin yapım süresiyse 90 gün olarak belirlendi. İş kapsamında Tatlıses’in doğduğu Hızmalı Mahallesi’nde, avlusunda mağara da bulunan ev müzeye dönüştürülecek.

Şanlıurfa Belediyesi müze hakkında tanıtım videosu da yayınlamıştı.

Doğduğu yerin restore edilerek turizme kazandırılacağını anlatan Tatlıses şunları söylemişti: “İnsanların, doğup büyüdüğüm mağarayı görmelerini istiyorum, çünkü bilmiyorlar. Allah ‘Yürü ya kulum’ dedi, çok şükür yürüdük. Her şey Allah’ın emrettiği gibi olur, sonradan da bir kaza geldi, bizi buldu, olsun. Şimdi üç teknem var. Üç villam, iki uçağım vardı. Her şey için şükrediyorum.”