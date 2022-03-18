Anonymous: Barış için yol alınmazsa Kremlin’e saldırıları artıracağız

Uluslararası hacker grubu Anonymous, Ukrayna’nın işgaline misilleme olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘siber savaş’ ilan ettiğinden beri Rusya’yı siber saldırı bombardımanına tuttu.

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Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana Anonymous’un siber saldırıları arasında, Rus televizyonlarına yönelen ve viral olan bir video dikkat çekmişti.

Videoda, Rusya’da birkaç kanal yayınının Ukrayna’da patlayan bombaların görüntüleriyle kesintiye uğraması ve Rus askerlerinin savaşın dehşetinden bahsetmesi yer almıştı. Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Grup, Rus web sitelerinin yayından kaldırılması ve gizli hükümet verilerinin çalınması da dahil olmak üzere birçok başka siber saldırı olduğunu iddia etti, ancak bu TV saldırısı, Ukrayna yanlısı gruplar arasında en çok rağbet gören olmuştu.

Anonymous çatısı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve gruplar BBC siber güvenlik muhabiri Joe Tidy’le amaçları, taktikleri ve ortak çalışma yöntemleri hakkında konuştu.

‘Hacklemelerin haklı bir nedeni var’

BBC muhabirinin konuştuğu hacker, ekiplerinin yaklaşık 12 dakika boyunca kanal iletim sinyalinin kontrolünü ele geçirmek için ‘yayın sinyali izinsiz giriş’ tekniğini nasıl kullandığını anlattı. İkinci girişimde ise Rus televizyon kanallarına Ukrayna milli marşını çaldırdıklarını söyledi.

Grup ayrıca ilk viral videonun orijinal kaynağının, ABD’de yaşayan ve babası Rus olan Eliza adında genç bir kadın olduğunu söyledi:

“Babam Apple TV üzerinden Rus televizyonu izliyordu ve yayında Ukrayna’daki savaş görüntülerine geçildiğini gördü. Olay sırasında beni aradı ve ‘Aman Tanrım, doğruyu gösteriyorlar!’ dedi. Ben de yayını kaydetmesini istedim ve videoyu internette yayınladım.”

Anonymous üyesi, hacklemenin gerçekten olduğuna dair kanıt olarak Rus halkı tarafından çekilmiş iki video daha sundu.

Bunun ‘ciddi bir siber suç olduğunu’ kabul eden hacker “masum Ukraynalılar katlediliyor” diyerek bunun haklı bir nedeni olduğunu söyledi.

Siber güvenlik şirketi: Saldırılar oldukça basit

Anonymous üyeleri, “Ukrayna’da barışı sağlamak için hiçbir şey yapılmazsa, Kremlin’e yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız” diyor.

Saldırıya uğrayan servisleri yöneten Rus şirketi Rostelecom, BBC’nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Siber güvenlik şirketi Red Goat’ın ortağı Lisa Forte, Rusya’ya karşı gerçekleştirilen saldırıların çoğunun ‘oldukça basit’ olduğunu söyledi: “Ukrayna lehinde ve aleyhindeki her iki taraftaki hackerları, çoğunlukla bir sunucuya yönelen bir dizi taleple sunucunun boğulduğu DDoS saldırılarını kullanıyor. Bunlar nispeten basit saldırılar ve web sitelerini geçici olarak çevrimdışı yapıyor. Ancak TV hacki inanılmaz derecede yaratıcı ve eğer Rus TV ağ güvenliği İngiltere’deki gibiyse, bunu başarmak oldukça zor.”

Anonymous da saldırılarında internet sitelerini çökertmişti. Forte, bunun bir DDoS saldırısından bir adım ötede olduğunu ve görüntülenen içeriği değiştirmek için bir web sitesinin ardındaki kontrolü ele geçirmek olduğunu söylüyor: “Her şey web sitesinin güvenliğine bağlı, ancak en kaba haliyle hackerları ya yöneticinin kullanıcı adını ve şifresini çalar ya da bariz bilgileri denerler ve web sitesine böylece girebilirler.”

Siber güvenlik uzmanları, Ukrayna savaşından bu yana siber aktivizmin patlamasından giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

Cyber Policy Journal’dan Emily Taylor, “Katılanların iyi niyetlerine rağmen bu eylemler risk taşıyor” diyor: “Siber aktivizm, zaten yoğun bir şekilde çekişmeli ve kaotik bir ortamda sınırları bulanıklaştırıyor ve tırmanmaya yol açabiliyor veya birisi kazara sivil yaşamın kritik bir yönüne gerçekten zarar verebilir.”

Kiev’deki hacker: Bu bir hayatta kalma yöntemi

Merkezi bir liderlik veya üyelik olmadığı için herkes Anonymous’un bir parçası olduğunu iddia edebilir.

‘Stand for Ukraine’ adlı bir hacker grubuna başkanlık eden ‘Roman’ adlı Ukraynalı bir teknoloji girişimcisi, kendisinin ve ekibinin, Rus devlet haber ajansı Tass’ın web sitesini Putin karşıtı bir posterle kısa süreliğine çökerttiğini ve Anonymous üyesi olmasa da bu grubun logosunu eklediğini söyledi.

Roman. (Fotoğraf: BBC)

Roman, Kiev’in merkezinde altıncı kattaki dairesinden, ülkesinin savaş çabalarına yardımcı olmak için siber saldırılar başlatmaya ve web siteleri, Android uygulamaları ve Telegram botları oluşturmaya çalıştığını belirtti:

“Ukrayna için silahlanmaya hazırım ama şu anda becerilerimi bilgisayarda daha iyi kullanıyorum. Evimde iki dizüstü bilgisayarla, bu iletişim teknolojisi direnişini koordine ediyorum. Bazen gökyüzünde roketler görüyorum. Bu ürkütücü.”

Roman, grubun eylemlerinin ahlaki olup olmadığı sorulduğunda, ‘savaşın ahlaki sınırları değiştirdiğini’ söyledi: “Size veya akrabanıza bir tehdit olana kadar bu şeyler yasa dışı ve yanlıştır. Bu bir hayatta kalma yöntemi.”

‘Hack, her zaman sistemleri ihlal etmekle ilgili değildir‘

Anonymous’la güçlerini birleştiren bir başka grup da Britanya merkezli ‘Squad 303’. Grup, Rusya’da rastgele telefon numaralarına savaş hakkında gerçeği anlatan mesajları göndermek üzere tasarlanmış bir web sitesi kurdu. Şimdiye kadar 20 milyondan fazla SMS ve WhatsApp mesajı gönderildiğini iddia ediyorlar.

BBC muhabirinin konuştuğu Anonymous grubu, bunun ‘kolektifin çatışmada şimdiye kadar en etkili şey olduğunu’ söyledi.

‘Anon2World’ adlı üye, “Hack, bir engeli aşmanın yolunu bulmak veya daha iyi bir şey yapmanın bir yolunu yaratmaktır. Her zaman sistemleri ihlal etmekle ilgili değildir” dedi.

Jan Zumbach, grubunun ‘şiddet içermediğini’ ve amacının Rusya’ya karşı bilgi savaşını kazanmak olduğunu iddia etti.

Squad 303’ün bir üyesi. (Fotoğraf: BBC)

Squad 303’ün yasadışı faaliyetinin nasıl haklı gösterilebileceği sorulduğunda Jan Zumbach, herhangi bir özel bilgiyi çalmadıklarını veya paylaşmadıklarını ve sadece Ruslarla konuşmaya çalıştıklarını söyledi.

Anonymous adına kaç hacker’ın saldırı düzenlediği bilinmiyor ancak Ukrayna hükümeti, ‘Ukrayna Bilişim Ordusu’ olarak adlandırdığı örgütte çalışmak üzere 400 binden fazla gönüllünün başvurduğunu açıkladı.

‘Anonymous’un aşil topuğu’

Rusya’daki hacker grupları da Ukrayna’ya saldırılar düzenliyor, ancak daha küçük ölçekte.

BBC kısa süre önce Ukrayna web sitelerini hackleyen ve veri çalan küçük bir grupla görüşmüştü. Ukrayna’ya yönelik saldırıları koordine ettiği öne sürülen bir Telegram grubunun da çoğu Rusya ve Belarus’tan 30 bin üyesi var.

Dün, Ukrayna 24 TV kanalının web sitesinde Devlet Başkanı Zelenskiy’nin değiştirilmiş bir videosu yayınlanmıştı.

Ocak ayından bu yana Ukrayna’ya karşı hükümet ve finans kurumlarının çevrimiçi hizmetlerini etkileyen üç büyük eşgüdümlü DDoS saldırısı dalgası yaşandı.

Salı günü, Ukrayna Siber Savunma Departmanı, ülkedeki az sayıda virüslü bilgisayar sistemindeki verileri silen ve son haftalarda ülkeye yönelik üçüncü saldırı olan bir ‘silme’ saldırısının etkisini değerlendirdiğini de doğruladı.

Bu ‘silme’ saldırıları, işgalden bu yana görülen en karmaşık saldırılar ve birçok siber uzman, sivil bilgisayar hackerlarının yeteneklerinin ötesine geçtiğini söylüyor.

Ancak mevcut ortamda, herhangi bir siber saldırının arkasında tam olarak kimin olduğunu bilmek zor.

Anon2World, “Anonymous’un Aşil topuğu, uğruna savaştığımız şeye karşı çalışan devlet aktörleri de dahil olmak üzere herkesin Anonymous olduğunu iddia edebilmesi” dedi ve ekledi:

“Popüleritemizdeki şu anki yükselişle birlikte, bir devlet kurumundan bariz tepkiler geleceği neredeyse kesin. Kaosu artırdığımıza gelince, kaosa alışkınız, özellikle çevrimiçi kaosa.”