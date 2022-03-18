Fed’in faiz artırdığı hafta diğer merkez bankaları ne yaptı?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2018’den bu yana ilk kez faiz artırdığı haftada birçok merkez bankası aynı oranda faiz artırırken, bazı bankalar sabit bırakmayı tercih etti.

Fotoğraf: AA

ABD’de yıllık enflasyon şubatta yüzde 7,9’a yükselmişti. Rakam son 40 yılın zirvesi olmakla birlikte beklentilere de paralel. Ancak Fed, önlemleri sıkılaştırıp enflasyonla mücadele etmekte kararlı.

Bu kapsamda Fed, iki gün önceki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak, yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl altı faiz artırımına daha işaret etti. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun seyrine göre para politikasını sıkılaştırmayı hızlandırabileceklerini söyledi.

ABD’nin dünyanın en büyük ekonomisi ve doların rezerv para birimi olması nedeniyle Fed’in kararları doğal olarak tüm dünyayı etkiliyor.

Piyasada gözlerin Fed’e çevrildiği haftada diğer ülkelerin merkez bankaları ne yaptı?

Britanya

Britanya Merkez Bankası (BoE) da Fed gibi politika faizini 25 baz puan yükselterek 0,75’e çıkardı. Ülkede enflasyon ocakta yüzde 5,5 ile 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Brezilya

Brezilya Merkez Bankası artan enflasyon sonrası 100 baz puanlık faiz artırımına gitti. Şubatta ülkede yıllık enflasyon yüzde 10,5’e yükselirken son kararla politika faizi de yüzde 11,75’e yükseltilmiş oldu.

Tayvan

Tayvan politika faizini sürpriz bir kararla yüzde 1,375’e yükseltti. Beklenti faiz oranının değişmemesiydi.

Hong Kong

Hong Kong Mali Otoritesi (HKMA) Fed’in faiz artışını takip ederek gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50’den yüzde 0,75’e yükseltti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Merkez Bankası repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1’den yüzde 1,25’e çıkardı. Banka ters repo faizini de 25 baz puan artışla 0,50’den 0,75’e çıkardı.

Japonya

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin dikkat gerektirdiği ve son derece yüksek belirsizlikler içerdiği uyarısında bulunuldu.

Politika faizinin yüzde eksi 0,1 olduğu ülkede enflasyon 2,67 seviyesinde.

Türkiye

Merkez Bankası (MB), politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

Faizleri sabit bırakma kararı, bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri ve şubatta 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 54.4’lük enflasyona rağmen geldi.

Önceki karar metinlerinde yer alan 2022 için cari fazla beklentisi de son metinde yer almadı.

ECB Başkanı Lagarde: Esnek şekilde tepki verebiliriz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebileceklerini belirterek, ECB’nin para politikasını normalleştirme yolunda seçenekleri açık tuttuğunu bildirdi.