Britanya, Rus yayın organı RT’nin lisansını iptal etti

Britanya medya denetim kuruluşu Ofcom, Rus devletinin yayın organı RT’nin yayın lisansını iptal ettiğini duyurdu. Karar derhal geçerli olacak.
Ofcom’un açıklamasında, kararda RT’nin, Ukrayna’ya saldıran Rus devletince finanse edilmesi dahil bir dizi faktörün dikkate alındığı bildirildi.
Açıklamada, kararın RT’nin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin haberlerinin tarafsızlığı konusunda devam eden 29 soruşturmanın ışığında alındığı belirtildi.
Ofcom’un kamu güvenini korumanın önemini ciddiye aldığı belirtilirken, RT’nin sorumlu bir yayıncı olabileceği konusunda tatmin olunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.