Akşam Postası / 18 Ekim 2022

‘Sansür yasası’ yürürlüğe girdi
AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CHP, ‘sansür yasası’nın 29’uncu maddesi için AYM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu’ndan ‘sansür yasası’ eleştirilerine ‘yeni bir Türkiye yolu’ yanıtı
‘Sansür yasası’nın mürekkebi kurumadan: TELE1’e karartma hazırlığı
‘Sansür yasası’nın ilk günü: İletişim Başkanlığı’ndan ‘ihmal yok’ bülteni
Bartın’a ilişkin Meclis’i ‘bilgilendiren’ bakan: En ufak ihmal varsa gereği yapılacak
Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında 41 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün TBMM’de bilgi vermesi gereken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sayıştay raporlarının çarpıtıldığını savunarak işleyişi anlatmaya çalıştı. Açıklamada bilgi edinemeyen muhalefet sıralarıysa tepki gösterdi.
Madenci yakınları anlattı: Gazın yüksek olduğu biliniyordu, ‘Bir şey olmaz’ dendi
Ölen madencinin ağabeyi: Mesai bitince arar, ‘Çıktım kalbinizi ferah tutun’ derdi
Kılıçdaroğlu’ndan Bartın çıkışı: 111 öneriden biri dahi yapılmadı
İslamcı grupların hedef aldığı Mohsen Namjoo’nun iki konseri daha iptal
Son dönemde birçok konser ve festivali iptal ettiren İslamcı grupların ‘Kuran ayetlerini şarkı yapıyor‘ gerekçesiyle hedef aldığı İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamındaki iki konseri daha iptal edildi.
Anket: ‘Gri bölge’deki AKP’lilerde ‘Ülke ve ekonomi iyi yönetiliyor’ diyenler arttı
MetroPOLL’ün anketine göre 2018’deki milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verip daha sonra ekonomik krizin ciddi şekilde kendini hissettirdiği dönemde ‘kararsızlar’ kümesine geçen seçmen kitlesinde ülkenin ve ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı 4 puan dolaylarında arttı.
İTO’ya göre ‘asgari’ye enflasyon üstünde artış makul ama üç beklentileri var
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Asgari ücretin enflasyonun geldiği nokta dikkate alınarak alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını, hatta birkaç puan da üzerine eklenecek bir refah payını iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz” dedi.
İran’da rejim yanlısı marşı okumayı reddedince dövülen kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
İran’da liseli bir kız öğrenci, rejim yanlısı marşı okumadığı gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından dövülmüştü. Öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri: Kimyasal saç düzleştiriciler rahim kanserine yol açabilir
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) saçları düzleştiren kimyasal ürünlerle rahim kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren yeni bir bilimsel araştırma yayımladı. Araştırmada bu ürünleri daha sık kullanan siyah kadınlar arasında artan kanser vakalarına da dikkat çekildi.
Rusya’nın saldırısı sonrası Ukrayna’daki elektrik santrallerinin yüzde 30’u yok oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin 10 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda ülkedeki elektrik santrallerinin yüzde 30’unu yok ettiğini söyledi. Zelenski, bunun ülkede büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olduğunu söyledi.