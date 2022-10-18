Akşam Postası / 18 Ekim 2022

‘Sansür yasası’ yürürlüğe girdi

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bartın’a ilişkin Meclis’i ‘bilgilendiren’ bakan: En ufak ihmal varsa gereği yapılacak

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında 41 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün TBMM’de bilgi vermesi gereken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sayıştay raporlarının çarpıtıldığını savunarak işleyişi anlatmaya çalıştı. Açıklamada bilgi edinemeyen muhalefet sıralarıysa tepki gösterdi.

İslamcı grupların hedef aldığı Mohsen Namjoo’nun iki konseri daha iptal

Son dönemde birçok konser ve festivali iptal ettiren İslamcı grupların ‘Kuran ayetlerini şarkı yapıyor‘ gerekçesiyle hedef aldığı İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamındaki iki konseri daha iptal edildi.

Anket: ‘Gri bölge’deki AKP’lilerde ‘Ülke ve ekonomi iyi yönetiliyor’ diyenler arttı

MetroPOLL’ün anketine göre 2018’deki milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verip daha sonra ekonomik krizin ciddi şekilde kendini hissettirdiği dönemde ‘kararsızlar’ kümesine geçen seçmen kitlesinde ülkenin ve ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı 4 puan dolaylarında arttı.

İTO’ya göre ‘asgari’ye enflasyon üstünde artış makul ama üç beklentileri var

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Asgari ücretin enflasyonun geldiği nokta dikkate alınarak alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını, hatta birkaç puan da üzerine eklenecek bir refah payını iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz” dedi.

İran’da rejim yanlısı marşı okumayı reddedince dövülen kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti

İran’da liseli bir kız öğrenci, rejim yanlısı marşı okumadığı gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından dövülmüştü. Öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri: Kimyasal saç düzleştiriciler rahim kanserine yol açabilir

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) saçları düzleştiren kimyasal ürünlerle rahim kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren yeni bir bilimsel araştırma yayımladı. Araştırmada bu ürünleri daha sık kullanan siyah kadınlar arasında artan kanser vakalarına da dikkat çekildi.

Rusya’nın saldırısı sonrası Ukrayna’daki elektrik santrallerinin yüzde 30’u yok oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin 10 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda ülkedeki elektrik santrallerinin yüzde 30’unu yok ettiğini söyledi. Zelenski, bunun ülkede büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olduğunu söyledi.