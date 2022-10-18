Baş: Japonya’da olsa harakiri yapması gereken bakan hala koltuğunda oturuyor

Bartın’daki maden ocağı patlaması hakkında konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sert çıktı: “Japonya’da olsak harakiri yapması gereken ama maalesef AKP Türkiye’sinde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyorum… Gittin ne yaptın orada? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün.”

Fotoğraf: TİP

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın sebebiyse grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz). Sayıştay’ın söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis patlamadan 10 gün önce denetlenmişti.

Patlamanın ardından ilçeye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

‘Bu devlet bütün olanaklarını olaylar olmadan seferber etse, bu insanlar yaşasa günaha mı girersiniz?‘

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak konuşan Erkan Baş, özetle şunları dedi:

Aşağı yukarı dört gündür her konuşan üzüntü ifade ediyor. Biz de gerçekten üzüntülüyüz. Ama tam da bu nedenle gerçekten söylüyorum çok öfkeliyiz ve her konuşmanız öfkemizi büyütüyor. Bunu gizleme gereği de duymuyorum. Gerçekten üzülüyorsak öfkelenmek durumundayız. Neden biliyor musunuz? Bakın burada her günü deyim yerindeyse kırk takla atıyoruz, işçiler nasıl yaşıyor anlatmaya çalışıyoruz. Ne dinliyorsunuz, ne gündeme alıyorsunuz. Ancak 41 işçi hayatını kaybedince ‘gündem dışı’ konuşma konusu yapıyorsunuz.

Şimdi şunu düşünmenizi rica ediyorum. Cuma günü 18:15’te bu elim olay yaşandı. Her ağzını açan, ‘Devletimiz bütün olanaklarını seferber etti’ dedi. Bu devlet bütün olanaklarını olaylar olmadan seferber etse, bu insanlar yaşasa günaha mı girersiniz? İşçiler, ölmediği sürece sizin gündeminize girmeyecek mi hiç? 20 yıldır iktidardalar. Hala önümüzdeki yüzyılda önleyeceklerini anlatıyorlar. Ve bunu bekliyoruz. Bakanı, ne diyeceğini merak ederek gerçekten büyük bir samimiyetle dinledim. Yerinde en çok olmak istemediğim kişi o şu anda. 25 dakikada bir cümle söyledi: Vallahi billahi bizim suçumuz yok. Başka hiçbir şey demedi.

‘Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli‘

Ben de sormak istiyorum. Normal bir ülkede olsak çoktan istifa etmesi gereken, Japonya’da olsak harakiri yapması gereken ama maalesef AKP Türkiye’sinde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyorum. Bir an önce Amasra’ya gittiniz değil mi? Sayıştay bu raporları yazdı, önünüze koydu değil mi? Bundan bir ay önce oraya gittiğinizde şu raporların gereğini yaptınız mı diye sorsaydınız bu 42 işçi bugün yaşardı. Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli.

Sayın Bakan gittin ne yaptın orada? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. İnsanların yarısı ölmüş, o fotoğrafta yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Şimdi ‘kader planı’ diye yeni bir laf öğrendik. Cumhurbaşkanı gidiyor diyor ki ‘Şükürler olsun, hamdolsun 41 cenazemize yirmi dört saat içerisinde ulaştık.’

‘Ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki, ölümleri engellemenizi istiyoruz‘

Biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz, ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki, ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız. Neymiş? Kadermiş. Lanet olsun böyle kadere. Hep işçi çocukları hep yoksul çocukları mı ölür ya? Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader.

Şöyle söylemiş: Dalga geçebilir birileri. Hani Bülent bey bana diyor ya sen anlamazsın, dalga geçebilirsin diye. Hayır dalga geçmiyorum. Gayet iyi anlıyorum. 41 insanın arkasından dalga geçilmez. Bak yemin ediyorum. Dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Dalga falan geçmiyorum, utanıyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum.

‘Bu ülkede ekmek kavgası, artık ölüm ve yaşam kavgası‘

Herkes bir cinayetten bahsediyor burada. Bu cinayetin katili kim Sayın Bakan? Bu katili bulacağız. Bu katile yardım yataklık edeni bulacağız. Suçunu örtbas edeni bulacağız. Hepsiyle hesaplaşacağız. Öyle her seferinde insanlarımız hayatlarını kaybettikten sonra gelip burada ‘Yapacağız, edeceğiz’ demekle bu işler çözülmüyor. Güvenmiyoruz size. Niye güvenmiyoruz? Soma’dan sonra aynı konuşmaları yaptınız. Ve ne oldu Soma’dan sonra? Biz ölmeye devam ediyoruz. İşçiler ölmeye devam ediyor. Siz de zenginleşmeye, koltukta oturmaya devam ediyorsunuz. Bu düzen yıkılacak. Bu düzen böyle gitmez.

Buradan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Bu ülkede işçiler ya ölünce haber oluyor, ya direnince haber oluyor. Bu ülkede ekmek kavgası, artık ölüm ve yaşam kavgası. Hep birlikte tüm Türkiye’deki işçiler karar vereceğiz. Bu iktidara karşı yaşam hakkımıza sahip çıkmak için ölürken değil, yaşarken değerimiz olsun diye birleşeceğiz ve Türkiye’yi bu zenginlerin, para babalarının, bu saray iktidarından kurtaracak kurtaracağız ki bu ülkede işçiler özgürce yaşayabilsin. İşçi çocukları yetim kalmasın sadece bu memlekette. İşçi çocuklarına yetimliği kader olarak sunan iktidarı reddediyoruz. Sırf bu nedenle bile yıkılmayı hak ediyorsunuz, yıkılacaksınız.”