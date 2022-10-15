Yine ‘kader’e bağladı: Erdoğan’a göre Bartın’daki maden ‘en ileri imkanlara sahip’

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 işçiye mezar olan maden ocağı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’deki en ileri imkanlara sahip” dedi. Erdoğan grizu patlamasını yine ‘kader’e bağladı.

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Erdoğan patlamanın meydana geldiği Bartın’ın Amasra ilçesindeki konuşmasında, ölü sayısının 41’e yükseldiğini açıkladıktan sonra şunları söyledi:

Bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içerisinde Amasra Kömür işletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen… Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.”

Erdoğan’ın ‘en ileri imkanlara sahip’ dediği ocak için Sayıştay’ın 2017 ve 2019 yıllarında grizu patlaması uyarısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Erdoğan şöyle devam etti: “Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak. Maden ocaklarında hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir kaza, gereksiz risk görmek istemiyoruz. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını tarihe gömmek için çalışmalarını yapacağız.”

Erdoğan, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası için, “Bu işin fıtratında var” demişti.