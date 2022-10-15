Baş: Erdoğan, Bartın’da her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi olay yerine döndü

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maden ocağı patlaması için Bartın’a gitmesine tepki gösterdi: “Erdoğan geliyor diye bütün alanı boşalttılar. Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi o da olay yerine dönüyor!”

Görsel: Twitter

Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirmelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz) patlaması.

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

Patlamanın ardından ilçeye giden Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

Olayın ardından Bartın’a giden Baş, Erdoğan geldiği için maden dışında işçilerin ve yakınlarının beklediği alanın boşaltıldığını söyledi.

‘Katlettikleri işçilere ‘şehit’ diyorlar‘

Kendilerinin de alandan ayrıldığını aktaran TİP lideri, partisinin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda şunları söyledi: “Tüm madencilerin yakınlarına, sevdiklerine, ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Maden işçileri arkadaşlarının kurtulması için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Az önce Erdoğan geliyor diye tüm alanı boşalttılar, biz de arkadaşlarımızla alandan ayrıldık.

Tıpkı her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi bu ülkeyi bir işçi mezarlığına çeviren Erdoğan da olay yerine dönüyor. İşçilerin kanıyla canıyla sürdürdüğü iktidarının yeni katliamlarına iyi baksın Erdoğan. Patronlar servetlerine servet katsın diye Soma’da, Ermenek’te işçiler nasıl katledildiyse bugün Bartın’da da olan budur.

Şimdi çıkıp utanmadan buna ‘kaza’ diyorlar. Katlettikleri işçilere ‘şehit’ diyorlar. Bu ne yüce bir şehadet makamıdır ki AKP’lilerin, sarayların, zenginlerin evine hiç uğramıyor. Nerede gariban var, nerede yoksul emekçiler var şehadet hep onların payına düşüyor.

‘Para hırsıyla işlediğiniz cinayetleri şehitlikle örtmenize asla izin vermeyeceğiz’

Ey Erdoğan senin kaderin çocuklarına yatlar katlar almak da emekçilerin kaderi ölmek mi? Madenci evladının kaderi yetim kalmak mı? Sayıştay uyarıyor, işçi arkadaşlarımız yıllardır uyarıyor. Dinlemiyorsunuz. Bu açgözlülüğünüze lanet olsun. Para hırsıyla işlediğiniz cinayetleri şehitlikle örtmenize asla izin vermeyeceğiz.

Şimdi bir de cinayet mahallinde çıkmış bize diyor ki: Biz kadere inanmışız, bunlar her zaman olacakmış. Ya lanet olsun sizin arsızlığınıza, lanet olsun sizin utanmazlığınıza. Dün ve bugün ölen her işçinin ölümü engellenebilirdi. Şükürle, doğayla değil onların hayatını koruyacak olan insanca bir çalışmayı sağlayacak imkanlarla tüm bu ölümleri engelleyebilirdik ama siz Soma’nın katil patronlarını değil Soma’lı madencilerin avukatlarını Selçuk’u (Kozağaçlı), Can’ı (Atalay) hapse gönderen zihniyetinizle bunun sorumlususunuz ama mutlaka hesaplaşacağız. Tüm bu cinayetlerin sorumluları ortaya çıkana kadar yakanızı bırakmayacağız. Hepsini ortaya çıkartacağız ve hesaplaşacağız!”