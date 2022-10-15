CHP’li Gökçen’den partisine ‘maden şehitleri’ tepkisi: Bu bir cinayettir ve hesabını soracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağındaki grizu patlamasında hayatını kaybeden işçilere ‘maden şehidi’ diyen partisine tepki gösterdi: “Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız.”

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Dün akşam TTK Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirmelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz) patlaması.

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

CHP’nın kurumsal Twitter hesabı üzerinden dün akşam ilk can kayıpları duyurulduğunda şunlar yazılmıştı: “Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…”

Birçok kullanıcı Sayıştay raporuna rağmen ‘göz göre göre gelen’ patlamada hayatını kaybeden işçilere ‘maden şehidi’ diyen CHP’yi ‘AKP’nin söylemlerine sıkışmakla’ eleştirmişti.

‘Hayır maden şehidi diye bir şey yok‘

Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen’den geldi. Partisinin tweet’ini alıntılayan Gökçen, şunları yazdı: “Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız.”