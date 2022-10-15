Bartın’daki maden patlaması hakkında paylaşım yapan 12 kişiye soruşturma

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden patlaması hakkında paylaşım yapan 12 kişiye ‘kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde meydana gelen grizu patlamasında en az 28 işçi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, madende 110 işçinin çalıştığını, valinin de bahsettiği 49 işçinin riskli bölgede kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Saat 18:15’te meydana geldiği belirtilen patlama hakkında sosyal medyadan paylaşımlar da yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, patlama hakkında sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle: “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.”