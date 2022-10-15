Erdoğan, ‘Kardeşim göz göre göre şehit oldu’ diyen madenci yakınına cevap vermedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bartın’daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden madencinin cenazesinde kendisine ‘kardeşinin göz göre göre öldüğünü’ söyleyen madenci yakınına cevap vermedi.

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Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirmelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz).

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

Patlamanın ardından ilçeye giden Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

‘41 şehidimize hamdolsun ulaştık‘

Erdoğan, patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Burada konuşan cumhurbaşkanı şunları dedi: “Rabbime hamdediyorum, dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma’da biliyorsunuz çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık.”

Erdoğan daha sonra cenazeden ayrılırken yurttaşlarla konuştu. NTV’nin aktardığı görüntülere göre burada maden ocaklarında en ileri yerin Amasra Müessesesi olduğunu anlatan cumhurbaşkanına bir madenci yakını kadın ağlayarak şunları dedi: “Kardeşim 10-15 gün önce ‘Burada gaz kaçağı var bizi patlatacaklar’ demiş. Nasıl ihmal oldu? ‘Patlatacaklar bizi burada’ demiş. 10-15 gün önce söylemiş. Kardeşimin içine doğmuş. Kardeşim göz göre göre şehit oldu.”

Erdoğan kadına cevap vermeden topluluğa “Cümleten başımız sağ olsun” diyerek alandan ayrıldı.