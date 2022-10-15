Bartın’da konuşan Kılıçdaroğlu: ‘Önlem alacağız’ diyorlar, 20 yıldır neredesiniz?

Maden ocağı patlamasının meydana geldiği Bartın’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “‘Önlem alacağız’ diyorlar. Ya 20 yıldır neredesiniz ya. Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu” dedi.

Görsel: ANKA

Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirmelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz).

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

Patlamanın ardından ilçeye giden Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

‘Neden sadece bu maden kazaları Türkiye’de oluyor?’

Kılıçdaroğlu, Amasra’da maden faciası bölgesine geldi. Beraberindeki CHP heyetiyle AFAD Koordinasyon Merkezi’nde bilgi aldı.

Daha sonra patlama bölgesinde konuşan CHP lideri, şunları dedi: “Öncelikle başsağlığı dileklerimi iletmek isterim bütün işçi kardeşlerime; hayatını kaybeden işçi kardeşlerimin ailelerine. Az önce bir cenazedeydik. Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Ya arkadaşlar, gerçekten öfke doluyum, üzgünüm. Biz 21’inci yüzyıldayız arkadaşlar. Ben bir yılbaşı gecesini, maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliği sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir.

Ya 21’inci yüzyılda Soma’yı, Ermenek’i unutmadık. Şimdi burada 41 kardeşim hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına ya. Ya neden sadece bu maden kazaları, kitle ölümleri Türkiye’de oluyor? Ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. ‘Önlem alacağız’ diyorlar. Ya 20 yıldır neredesiniz ya. Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu? Emin olun üzülüyorum, yazıktır, günahtır ya.”