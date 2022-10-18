Kılıçdaroğlu’ndan maden kazası tepkisi: 20 yıldır hala ‘Önlem alacağız’ diyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a Bartın’daki grizu patlamasıyla ilgili “Soma’dan sonra meclis araştırma komisyonu kuruldu. 111 öneri yapıldı. Biri dahi yapılmadı. Sen neden o koltukta oturuyorsun” sözleriyle seslendi.

Kılıçdaroğlu, iktidarın her maden kazası sonrası ‘önlem alacağız’ demesine karşın Türkiye’nin ölümlerde dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

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Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının çoğunu 41 işçinin hayatını kaybettiği Bartın’daki grizu patlamasına ayıran Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

*20 yıldır ya önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır hala önlem mi alacaksın sen! Dünyada maden kazalarında bir numarayız ya! Ya bu ölüm niye bizim karşımıza çıkıyor. Dünyada herkes maden çıkarıyor neden en çok ölüm bizim ülkemizde oluyor. Müfettiş raporu var görmüyorsun Sayıştay raporu var görmüyorsun.

*(Mustafa Şentop’a) Soma faciasından sonra meclis araştırma komisyonu kuruldu. 111 öneri yapıldı. Biri dahi yapılmadı. Sen neden o koltukta oturuyorsun? Şimdi ben TBMM Başkanlığına açık ve net herkesin önünde sesleniyor. O araştırma komisyonu göstermelik mi? Değilse o 111 öneriden birisi neden yapılmadı? Sen o koltukta neden oturuyorsun? Senin o koltukta oturmanın temel nedeni TBMM’nin itibarını saygınlığını korumaktır.

‘Onların eli kanlı’

*Sarayın da TBMM Başkanlığının da karnesi kırık. İkisi de halka güven vermiyor. İkisi de kişisel beklentilerinin peşinde. Birisi acaba koltuğumdan olur muyum diyor. Koltuk insana bir şey vermiyor, insan koltuğa değer verir. Soma’da da benzer bir olay oldu. 301 eve ateş düştü. Yargıtay ağır cezalar verdi. Sonra birileri devreye girdi. Yargıtay’ın bu kararına geleneksel olmadığı halde savcı itiraz etti. Dosya tekrar geldi 12. Cezaya. 3 hakimi değiştirdiler. Yerine 3 AKP’li hakim getirdiler. Kenan İpek AKP’li bürokratıydı. Mustafa Yapıcı Adalet Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısıydı. Fuzuli Aydoğdu, o da adalet bakanı tarafından HSK’ya genel sekreter olarak atanmıştı. 12. Daireye atadılar cezaları indirdiler. Şimdi 301 kişinin hesabını soracağımız bir yargı ortadan kalktı arkadaşlar. Ben diyorum ya bu saraydakilerin yatacak yeri yoktur diye. Boşuna demiyorum. Onların eli kanlıdır eli! Ama benim sözüm sözdür, iktidar olduğumuzda o 301 kişinin de 41 kişinin de hesabını sormazsam namerdim.

‘TBMM sarayın ipoteği altındadır’

*Dün Plan Bütçe Komisyonu’na Merkez Bankası Başkanı geliyor, arkadaşlar bilgi istiyor, bilgi vermem diyor. Gönül isterdi ki plan bütçe komisyonu başkanı bir dakika diyecekti. “Bir dakika ya buradan meclisten bir milletvekili sana soru soruyor sen cevap vermek zorundasın” demeliydi. Diyemiyor. Çünkü derse saraydan fırça yiyecek. TBMM görevini tam anlamıyla yapamıyor. TBMM sarayın ipoteği altındadır. Allah kabul ederse bu ipoteği kaldıracağız.

‘Susmayacağım’

*921 kişi son 20 yılda hayatını kaybediyor. Devlet dediğiniz kurum vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlar. Biz belli odaklara hizmet eden bir devlet kabul etmiyoruz. Uyuşturucu baronları ile beraber olacaksın, yolsuzluk yapanlarla beraber olacaksın, hırsızların dosyasını kapatacaksın, rüşvet alanları büyükelçi atacaksın Bay Kemal susacak… Susmayacağım arkadaş, susmayacağım!..