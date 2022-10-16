Avukatlardan 26 talep: Amasra’da delil karartmanın önüne geçilsin

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya müdahil olan avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor.

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Bartın’da TTK Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. Bartın başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Soruşturmaya, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Bartın Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar da müdahil oldu.

Deutsche Welle’den Can Bursalı’nın haberine göre Soma, Ermenek gibi maden kazalarına ilişkin yargılama süreçlerinden deneyimli olan ÇHD’li avukatlar, Bartın başsavcılığına dilekçe verdi. Dilekçede 26 talep sıralayan avukatlar, patlamayla ilgili şüphelilerin delil karartmasının önüne geçilmesi için maden sahasına girişin yasaklanmasını, teknik inceleme için gerekli olan bilgi ve belgelere el konmasını istedi.

Dilekçede başlıca şu talepler yer aldı:

* Madende düzenlenecek keşifte bağımsız bilirkişiler katılmalı. Bilirkişilerin maden yönetimiyle bağlantısı olmaması sağlanmalı. İnceleme için Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği’yle irtibata geçilerek bağımsız uzman mütaalası alınmasına olanak sağlanmalı.

* Patlamadan dokuz gün önce Sayıştay Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı ve uzman denetçiler Fatih Yoleri, Salih Temirci, Ümit Özçentik’le Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindeki ekibin, patlamanın yaşandığı -350 metre kotunda incelemeye ilişkin rapor ve kayıtlar avukatlarla paylaşılmalı.

* Madendeki yönetim ve sorumlulukları gösterir yönetim şeması, acil durum eylem planı, acil durum yönetim şeması ve kullanılan veya kullanılmak üzere hazır bulundurulan metan, karbonmonoksit ve oksijen maskelerine ilişkin faturalarla bakımlarının yapıldığını gösterir kayıtlar avukatlarla paylaşılmalı.

Habere göre, avukatlar, patlamadan beri Bartın başsavcısıyla iletişim kurmaya çalışıyor ama başsavcı, avukatlara henüz randevu vermedi.

Avukatlar ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve grizu patlamasının yaşandığı madenin yöneticileri hakkında suç duyurusunda da bulunmaya hazırlanıyor.