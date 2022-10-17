Bartın’da ölen madencinin eşi: Üstünü örtmeyin, bu bir cinayet!

Bartın’daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Mehmet Bulut’un eşi Buse Bulut, “Öldürdüler. Bakın cinayet bu, kaza değil. Keserler, sansür yaparlar kesmeyin” dedi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz).

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

Patlamanın ardından ilçeye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

‘İçeride gaz kokusu var. Bizi patlatacaklar’ diyordu‘

Halk TV’den Hazar Dost’a konuşan Mehmet Bulut’un eşi Buse Bulut, Amasra’daki facianın Soma gibi olmasından endişe duyduğunu belirterek “Soma gibi üstünü örtecekler. Kaza değil. Öldürdüler. Bakın cinayet bu kaza değil. Keserler sansür yaparlar kesmeyin“ dedi.

Bulut, patlamada vücudu yanan eşine son kez sarılamadığı için ‘canının yandığını’ anlatırken, patlamaya dair eşinin önceden bilgi verdiğini söyledi: “‘İçeride gaz kokusu var. Bizi patlatacaklar’ diyordu. Havalandırmaların yapımı üç aydır ertelediler. 17 saat cesedini bekledim, ceset torbalarının karıştırdım. Millet uzaya insan gönderiyor ben yerin altından kocamı çıkaramadım.“

Bulut, yetkililerin gazı ölçmeden madencileri aşağıya gönderdiğini de ekledi.