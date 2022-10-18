Ölen madencinin ağabeyi: Mesai bitince arar, ‘Çıktım kalbinizi ferah tutun’ derdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağındaki patlamada 27 yaşında ölen iki çocuk babası işçi Okan Akgül, mesaisi bittiğinde eşini arayıp madenden çıktığını, içlerini ferah tutmalarını söylüyormuş.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de meydana gelen kazada 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı.

Amasra ilçesine bağlı Ahatlar köyünde yaşayan ağabey Burhan Akgül AA’ya konuştu. Kaza haberini o akşam bir yakınının annesini aramasıyla aldığını ve hemen maden ocağına koştuğunu anlatan Akgül şöyle devam etti: “Oraya gittiğimde yaralılar çıkıyordu, sevindim. ‘Bir trafo patladı’ dediler. Yaralılar geldiğine göre mühim bir şey yok dedim. Yarım saat, bir saat sonra, ‘Okan önceden çıktı’ dediler. Ben de hemen Devlet Hastanesi’ne gittim. Oraya gittiğimde, ‘Yoğun bakımda’ dediler. Bütün hastaneleri gezdim. Bartın, İstanbul, Ankara’daki hastaneleri hep araştırdım, hiçbir yerde yoktu.”

Saatlerce kaygı içinde bekleyen Burhan Akgül, acı haberi sabah saatlerinde kendisini arayan polis memurundan aldı. Kardeşinin öldüğünü söyleyen polis onu hastaneye çağırdı: ”İşte orada yıkıldım. Ben zaten bu saate kadar çıkmayınca anladım. Kardeşim herkesin yardımına koşardı, herkes tarafından çok sevilirdi.”

Çocuklarını öpmeden işe gitmiyormuş

Kardeşi Okan’ın işine ve ailesine büyük önem verdiğini belirten Akgül onu şöyle anlattı:

“Çok cana yakın birisiydi, her şeyin en iyisini yapardı, herkesin işini görürdü. Çoluk çocuğuna sahip çıkardı, her gün işe giderken çocuklarını öpmeden gitmezdi. Bilerek gidiyordu yerin 350 metre altına. Günlük çıkması Allah’ın takdiri ilahisi. Her gün mesaiye giderken çocuklarını öpüyordu. Çıktıktan sonra hemen eşini arardı, ‘Ben çıktım kalbinizi ferah tutun’ derdi.”

Yaptığı zorlu işten aldığı parayı sadece ailesi için harcadığını, ev, araba satın aldığını söyleyen Akgül sözlerini şöyle tamamladı: ”Kızı, babasının tabutunun başındayken yanımdaydı; ‘Anne bu babam’ dedi. Hepsi babasına bağlıydı, babasına çok benzerdi. Gözleri, saçları aynıydı. Kızlar zaten babalarına aşıktır.”