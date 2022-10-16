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Yaramazlara biraz batar!

Patlamadan kurtulan maden işçisi: Su torbaları ateşi suya çevirdi

Bartın’daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtulan madenci Kemal Berberoğlu, su torbaları olduğu için patlamadan kurtulduklarını belirterek, “Ateşi, suya çevirdi. Biz o an kalktık, maskemizi taktık. Tozun gittiği yere doğru yürüdük. Üç kişi çıktık, arkamızdakiler öldü” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde önceki akşam meydana gelen kazada 41 işçi hayatını kaybetti, 5’i ağır 11 işçi yaralı olarak kurtuldu.


Maden faciasından yaralı kurtulan 14 yıllık madenci Kemal Berberoğlu, patlama anını ve yaşadıklarını anlattı. 

‘Patlama beni 25 metre sürükledi’

AA’ya konuşan Berberoğlu, patlamanın etkisiyle 25 metre sürüklendiğini aktardı:

“Ben 300’deydim. 300’de çalışırken, 18.15’te bir patlama oldu. Patlama sesini lağım sesi sandık. Sadece o patlamayı ve 20-25 metre sürüklendiğimi hatırlıyorum. O arada omzumu vurmuşum zaten, nereye vurduğumu bilmiyorum. Su torbaları olduğu için bizi yakmadı. Ateşi, suya çevirdi. Bizi çamura çevirdi, çamur topuna döndüm ben. Biz o an kalktık, maskemizi taktık. Tozun gittiği yere doğru yürüdük. Birkaç kişiyi gördüm. Öldüler. İki kişiyle çıktım. Üç kişiyiz zaten biz. Üç kişi çıktık, arkamızdakiler öldü.”

Patlama sırasında hiçbir şey hissetmediğini aklına sadece çocuğunun geldiği söyleyen Berberoğlu, şöyle devam etti:

“Göz gözü görmüyor, her taraf toz. Düşe kalka, düşe kalka çıktık. Ben tekrar yardım amaçlı girdim ocağa. Saat 12-13 gibi kolum şişince, öyle geldim ben hastaneye.”

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