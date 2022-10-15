Akşener, Bartın’da: Allah şehitlerimizi peygamber efendimize komşu kılsın

Bartın’da maden ocağı patlamasıyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şehitlerimizi inşallah Allah peygamber efendimize komşu kılsın, onların şefaatlerinden ailelerini faydalandırsın” dedi.

Görsel: Twitter

Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirmelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz).

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

Patlamanın ardından ilçeye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

Patlama sonrası Bartın’a giden Akşener, şunları dedi: “Öncelikle bütün milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun. Allah onlara Eyüp sabrı nasip etsin. Şehitlerimizi inşallah Allah peygamber efendimize komşu kılsın, onların şefaatlerinden ailelerini faydalandırsın. İnsanın yüreğini dağlayan bir hadisenin üzerine buraya geldik. Öncelikle sizlerin aracılığıyla burada arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerimizden başlayarak bütün gönüllülerimize teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki fasılda şehitlerimizin ailelerini devletimizin kurumsal yapısı yalnız bırakmayacak ne lazımsa yapacaktır.

Biz dün haberi aldığımız andan itibaren Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz Bey’in başkanlığında Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş ve Ankara Milletvekilimiz Halil İbrahim Oral ile bir ekip kuruldu, gece geldiler buraya. Sabah da ben yola çıktım İstanbul’dan. Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanımız ve yan şehirlerin il başkanlarıyla buraya geldik. Bazı ailelere taziyeye gittik. Şimdi de burayı gördük. Madencilerimize baş sağlığı diledik. Şimdi de sizin aracılığınızla bütün arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün herkese, madencilerimize, gönüllülere, tüm ekiplerimize teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz partim adına milletimiz adına. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın.”