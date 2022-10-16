Demirtaş’tan ‘maden şehitleri’ çıkışı: Kimse laf kalabalığı yapmasın, bu cinayet

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili hem iktidara hem muhalefete yüklendi.

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Bartın’da TTK Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım” diyerek patlamayı kadere bağlarken iktidar, hayatını kaybedenleri ‘şehit’ ilan etmişti. Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti de hayatını kaybedenlere şehit demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’se “Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız” diyerek partisinin tutumuna tepki göstermişti.

Selahattin Demirtaş da patlamayla ilgili hem muhalefete hem iktidara yüklendi.

Demirtaş, Twitter’dan şunları söyledi:

“İngiltere’de, Almanya’da maden işçileri ‘şehitlik’ mertebesine ulaşamıyorlar çünkü oralarda suçu kadere yükleyen yöneticiler yok. İktidarın yağlı ekmeğine bal döken muhalefetleri de yok.

Kimse daha fazla laf kalabalığı ve şaklabanlık yapmasın. İşçi katliamları, daha fazla kâr uğruna, kasıtlı işlenen cinayetlerdir. Çözüm, emekten yana bir düzen kurmaktır. Çözüm bilimdedir, soldadır. Başımız sağ olsun.”