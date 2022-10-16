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Yaramazlara biraz batar!

Maden faciasında ölen Burçin Saban yedek listeden işe girmiş

Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden Burçin Saban’ın yedek listeden işe girdiği öğrenildi. Saban’ın babası Turhan Saban, vücudunda yaralar olduğunu ancak rapor almayıp işe gittiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre iki çocuk babası Saban, Zonguldak’taki birinci kurada işe giremedi ancak yedekler arasında yer aldı. Daha sonra işe alındığını öğrenen Saban, madencilik sektörüne adımını Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde attı.


Üç yıldır rapor almadan çalışan ve çevresine işini çok severek yaptığını söyleyen Saban, 14 Ekim’deki faciada hayatını kaybetti.

Saban’ın babası Turhan Saban, oğlunun madenciliğe çok hevesli olduğunu aktardı: “İşini çok seven bir kişiydi. Vücutları yara oldu, rapor almak istemezdi. İşbaşı yaptı. Herkese yardım ederdi, eşine karşı dürüsttü. Üç yıldır çalışıyordu. Burçin bambaşka insandı.”

Akrabası Mehmet Yalçın da Saban’ı şu sözlerle anlattı: “Maden işi çıktığında sevinçten ağlayacak gibiydi. ‘Maden çıktı, maden çıktı’ diyerek bir hevesle geldi buraya. İşine başladı, eline koluna bir şey olsa kimseye bir şey söylemezdi, işine giderdi. Kışın karda otobüsler gidip gelemezdi, arabasıyla kendi imkanlarıyla işine giderdi.”

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