Bakan Koca: İstanbul’da tedavi gören madencilerden beşinin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri devam eden Bartın madencilerden beşinin durumunun ‘ciddi olduğunu’ söyledi.

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Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz).

İşçileri kurtarma çalışmaları sonlanırken Bakan Koca, uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan altı madenciyle ilgili konuştu.

Beş işçinin durumunun ‘ciddi olduğunu’ söyleyen bakan, “Beşi de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte” dedi.

Bir işçinin dün hastaneye sevk edilirken kalbinin durduğunu, canlandırmayla geri döndüğünü söyleyen Bakan Koca, “Düne göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Sağlık bakanı ilk dört günün ‘kritik’ olduğunun altını çizerek “Yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek” diye konuştu.

Altı işçiden diğerinin durumuyla ilgili soruyu cevaplayan Koca, şunları söyledi: “Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastamızsa, solunum cihazına bağlı değil. Genel durumu daha iyi, kendisiyle konuştuk ama önümüzdeki üç-dört gün yüksek basınçlı oksijen tedavisine cevabıyla önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını söyleyebilirim.”