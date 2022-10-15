Soma davasının tutuklu avukatı Can Atalay: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur

Gezi tutuklusu avukat Can Atalay, Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ‘kader planı’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur! Risk vardır, önlem vardır” diyerek tepki gösterdi.

Can Atalay Soma’da…

Bartın’da TTK Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. Beşi ağır 11 işçi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım” diyerek patlamayı kadere bağlarken, iktidar, hayatını kaybedenleri ‘şehit’ ilan etmişti. Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti de hayatını kaybedenlere şehit demişti.

301 işçinin ölümüne neden olan Soma maden faciasına ilişkin yürütülen davada mağdur yakınlarının avukatlarından Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Bartın’daki katliama ilişkin Twitter hesabı üzerinden mesaj paylaştı.

Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanmıştı.

‘Acımız taze, soğumayacak’

Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maden faciasıyla ilgili ‘kader planı’ sözlerine de tepki gösteren Atalay’ın açıklaması şöyle: “Biz işçi sınıfımızdan, onların adaleti için dişe diş kora kor mücadele eden analarından, eşlerinden, evlatlarından öğrendik: ‘Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur! Risk vardır, önlem vardır!’ Ne fıtrat, ne de kader planı. Ekmeğini kazanırken insanlarımızı göz göre göre ölüme yollayan, onları ‘en ucuz maliyet kalemi’ olarak kabul eden zihniyetiniz, düzeninizdir. Türkiye’nin bu koşullarında dahi, eksik gedik de olsa, Soma’da hukuken kazanılan ve en yukarıdakinden en aşağıdakine kadar ne derece düşkünleşebildiklerini teşhir eden, ısrarlı bir mücadele olmuştur.

Acımız taze, acımız soğumayacak. Yıllar yıllar da sürse, her hal ve şartta adalet için mücadele edeceğiz. Sosyal cinayet düzenine son verecek ve adaletsizlik yerin 7 kat altına saray da kursa, biz adaleti gerekirse tırnaklarımızla kazarak kazanacağız!”